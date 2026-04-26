Conmoción en la arqueología: descubren cisternas de una vivienda púnica en Cartagena de hace más de 2.000 años

Importante descubrimiento histórico en Cartagena: un grupo de arqueólogos ha encontrado cisternas de viviendas púnicas con más de 2.000 años de historia. Este hallazgo ha tenido lugar en el casco histórico de la ciudad, a pocos metros del ayuntamiento, en las obras de una nueva residencia de estudiantes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este hecho histórico en Cartagena que ha llevado a cabo CMM Arqueología.

España atesora muchas joyas repartidas por todo su territorio y una de ellas es la ciudad de Cartagena, una de las localidades con más historia de la península ibérica. Fundada por el cartaginés Asdrúbal el Bello en el año 227 a. C., tuvo su momento de auge durante la época del Imperio Romano y su época de esplendor regresó en el XVI como gran potencia militar por la importancia estratégica de su puerto. La influencia romana ha dejado una gran herencia en la ciudad, como el Teatro Romano y el Museo Foro Romano.

Visitar Cartagena es volver a inmiscuirse en la época romana y cada vez que se excava en el casco histórico se encuentran restos de esta era. Incluso de años atrás, ya que el último hallazgo importante tiene que ver con unas cisternas de una vivienda púnica de hace más de 2.000 años. Estos restos han sido descubiertos por la CMM Arqueología mientras se realizaban las obras de una residencia universitaria en el centro de la ciudad.

Importante descubrimiento en Cartagena

Este importante descubrimiento hecho en Cartagena ha tenido lugar en un solar de la calle Subida San Diego, donde desde hace unos meses se estaban realizando unas obras para plantar una nueva residencia para estudiantes en el centro de la ciudad, a pocos metros del Ayuntamiento. Ahora, lógicamente, estas obras han sufrido una recesión tras encontrarse varios tesoros de la época púnica, de hace más de 2.000 años.

CMM Arqueología ha sido la empresa que se ha encargado de sacar a la luz los restos de una vivienda de la época púnica, según han relatado en sus redes sociales. «Toda la capa de época romana hemos constatado que fue completamente arrasada», ha explicado al periódico La Verdad la arqueóloga Carmen Martínez. Estos restos han sido encontrados a más de dos metros bajo suelo, hecho que da más dimensión a este importante descubrimiento hecho en Cartagena.

Según informó esta experta al mismo medio, estas cisternas son del estilo ‘a bagnerola’, parecidas a una bañera, que al parecer utilizaban hace más de 2.000 años en la antigua Qart Hadast para abastecer de agua a estas viviendas púnicas. «De momento, tenemos trabajo por delante. Al menos tres meses. Las lluvias nos retrasaron mucho porque impiden el trabajo. Todavía queda por excavar todo el sector occidental de la parcela», afirmó esta arqueóloga a La Verdad sobre los próximos descubrimientos que quedan por hacer en una ciudad que bajo tierra sigue hablando más de lo que sabe.