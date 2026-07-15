Los científicos japoneses no conocen la tregua: inventan una ‘fotosíntesis artificial’ para producir combustible limpio

Investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka han presentado un diseño inédito de fotosíntesis artificial que transforma luz solar, agua y dióxido de carbono en combustible. El sistema, que se puede apreciar en la imagen destacada, resalta por su estabilidad y por no requerir componentes externos costosos.

Hasta la fecha, este tipo de generadores dependía de circuitos electrónicos y pesadas baterías para regular todo el flujo eléctrico. El nuevo formato elimina por completo estas piezas y delega el control térmico a un proceso químico automatizado de enorme eficacia.

La tecnología se adapta al sol: ¿Cómo han hecho los investigadores japoneses para llegar a la fotosíntesis artificial?

El trabajo capitaneado por los profesores Yasuo Matsubara y Yutaka Amao y publicado en la revista científica EES Solar, propone un giro de guion en la producción de energías renovables. Los científicos rediseñaron la parte central del sistema, conocida como electrolizador, e introdujeron un electrolito sólido especial.

De esta manera, el propio aparato ajusta su comportamiento ante los cambios de luz solar. No hace falta incorporar baterías adicionales ni conversores externos para asegurar que el aprovechamiento de la energía alcance su punto máximo durante el día.

Cabe señalar que en los diseños tradicionales, la tecnología de rastreo de máxima potencia requería ordenadores y acumuladores para estabilizar la tensión. Todo esto encarecía el mantenimiento y dificultaba la instalación de estos paneles avanzados en espacios reducidos o netamente domésticos.

Ahora, la propuesta de estos académicos simplifica la arquitectura general. La resistencia eléctrica reacciona al calor ambiente de manera fluida y abarata los costes de fabricación de forma drástica, lo que acerca esta herramienta al mercado de gran consumo.

El calor como motor de ajuste automático

La genialidad de este dispositivo reside en su capacidad de autorregulación térmica. A medida que los rayos del sol impactan con mayor fuerza sobre la placa, el material se calienta de forma natural sin sobrecargarse ni sufrir averías estructurales.

«Cuando aumenta la luz solar, el sistema está diseñado para que este calentamiento haga caer la resistencia eléctrica», explica Amao.

Este descenso de oposición física facilita que la corriente circule con muchísima más soltura y rapidez por los conductos.

Gracias a este comportamiento autónomo, la obtención de líquidos aprovechables se mantiene constante desde el amanecer hasta el ocaso. Las fluctuaciones climáticas, como el paso rápido de nubes densas, ya no interrumpen el trabajo de recolección y conversión lumínica.

Entre tanto, los componentes internos responden en cuestión de milisegundos a las bajadas de temperatura, y ajustan la demanda energética de inmediato. Así, la intervención humana queda relegada a un plano secundario frente a esta maquinaria inteligente y silenciosa de alto voltaje.

Ácido fórmico: el líquido que retiene la luz

El principal producto generado por esta innovación es el ácido fórmico. Se trata de un compuesto químico que almacena de forma segura la energía recogida por las placas, y facilita su transporte posterior sin riesgo de fugas peligrosas.

A diferencia del hidrógeno gaseoso, que resulta complejo de contener y requiere tanques a alta presión, el ácido fórmico se maneja en estado líquido a temperatura ambiente. Esta característica reduce de forma exponencial la inversión en infraestructura de máxima seguridad.

Las industrias llevan años detrás de esta sustancia como el eslabón de la movilidad sostenible. Sus ventajas incluyen:

Alimentación directa de pilas en coches.

Producción de fertilizantes para el campo.

Nuevos procesos ecológicos en el sector textil.

Con el respaldo comercial de la firma Iida Group Holdings, la investigación sale de la etapa teórica para buscar una aplicación de calle. La empresa japonesa apuesta por esta ruta como puente rápido hacia la ansiada neutralidad de carbono.

Prueba de fuego en la Expo de Osaka 2025

La eficacia del invento quedó demostrada ante el público general durante la exposición preliminar de la Expo de Osaka 2025. Los desarrolladores instalaron el equipo a la vista de los asistentes para corroborar su viabilidad bajo el sol nipón.

Allí, el dispositivo produjo suficiente combustible a partir de CO2 atmosférico para poner en marcha un pequeño diorama funcional. Las variaciones de sombra a lo largo del día no mermaron la constancia del flujo eléctrico aportado por el avanzado panel.

Matsubara asegura que estos resultados confirman el potencial del modelo para llegar a los tejados residenciales a medio plazo. La aspiración del equipo es que cada vivienda pueda generar sus propios depósitos de energía renovable para un autoconsumo continuo.

La posibilidad de reabastecer las casas sin depender de la red general cambia las reglas del mercado. El exceso de luz veraniega no se desperdicia, sino que queda atrapado químicamente para abastecer la calefacción en los meses de mayor frío.

La revista EES Solar también respaldó los resultados

Los pormenores de esta investigación, firmados por Yasuo Matsubara, Hinako Kawakami, Yasuhito Kajita y Yutaka Amao, aparecen, como se mencionó previamente, en la reputada revista científica EES Solar. El artículo desglosa la mecánica interna que habilita la reducción del coste operativo sin mermar potencia.

En la misma línea, el documento señala que la integración química directa ofrece un rendimiento muy superior a las alternativas con cableado clásico. La comunidad internacional recibe el informe con optimismo, y destaca su elegancia técnica junto a una nula huella medioambiental a largo plazo.

Por otro lado, el mercado de las baterías de iones de litio enfrenta un encarecimiento constante debido a la escasez de tierras raras. Evitar el uso de estos minerales supone un respiro estratégico para las naciones que importan mucha tecnología.

Un kilogramo de litio ha multiplicado su precio en la última década. Y dicho esto, el hecho de disponer de una alternativa líquida, generada con agua y luz sin acumuladores, asegura un abanico de recursos energéticos inmunes a los bloqueos comerciales de las actuales potencias mineras.