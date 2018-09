La ciencia descubre que el único crecepelo eficaz es un ambientador de sándalo

Los seres humanos llevamos siglos preocupados por nuestro cabello. Son millones los que aceptan el hecho tan natural de perder su juvenil cabellera, de ahí que muchos desaprensivos hayan aprovechado para vender recetas milagrosas sin eficacia ni base científica alguna. Y es que, según se ha podido saber a tenor de nuevas investigaciones, el único crecepelo eficaz es un simple y barato ambientador de sándalo. ¿Increíble? Pues parece muy cierto.

Hasta ahora, el único remedio que parecía lejanamente eficaz para frenar la caída del cabello era el vasodilatador llamado minoxidil. Sin embargo, no podía parar totalmente la pérdida de pelo y no era eficaz en el 100% de los casos y, por supuesto, nunca pudo lograr que naciese nuevo cabello.

Sin embargo, ahora, varios estudios han coincidido en una sorprendente conclusión, el único crecepelo eficaz de verdad se llama Sandalore. Si no sabes qué es este producto, podemos decir que se trata de un odorante sintético que emula los efluvios del sándalo, una madera que se usa comúnmente como ambientador.

Cómo funciona el ambientador de sándalo como crecepelo

Un nuevo estudio publicado en Nature Communications avala lo que algunas investigaciones estaban ya confirmando, que el verdadero estimulador para que vuelva a crecer el pelo es este ambientador de sándalo.

Pero ojo, no te marches corriendo hacia la tienda más cercana para comprarlo, pues todavía queda mucho por investigar. Además, a tenor de lo que se muestra en el estudio, ha de ser el ambientador sintético el que se use, pues es el que realmente funciona, no valen los naturales.

Por lo visto, este producto sintético es capaz de estimular receptores olfativos como el OR2AT4, que se ubica en la piel y que podría provocar que el crecimiento de cabellos en los folículos se convierta en una realidad.

Pero, a tenor de lo que afirma este y otros estudios, el Sandalore no es solo útil para el crecimiento del pelo. Dado que los receptores OR2AT4 se ubican por todo el cuerpo con la finalidad de enviar señales olfativas al cerebro, también se muestra que un ambientador sintético de sándalo se puede usar para mejorar el proceso de cicratización cutánea.

El Sandalore se usa habitualmente en la industria cosmética y en la de perfumería. Y, al parecer, ha sido una solución eficaz para no perder el pelo, pero no lo hemos sabido. No obstante, el resultado definitivo se hará esperar, pues ahora están realizando una investigación mayor para saber si realmente estos datos son certeros o no. Toca esperar hasta enero de 2019. Si hemos aguardado años, ¿qué son cuatro meses para recuperar nuestro cabello?