Varias estilistas de TV3 han aprovechado los 25 segundos que duraba la emisión de unas declaraciones en el mismo programa hace un año para cambiar el vestuario de la portavoz del Govern Patricia Plaja. Ha ocurrido esta mañana en el programa Els Matins. El objetivo de este pase por ‘boxes’ exprés, haciendo un símil con la Fórmula 1, no era otro que el de disimular el escote que llevaba la responsable de poner voz al Ejecutivo que preside Pere Aragonès.

Según ha podido confirmar OKDIARIO de fuentes presentes, a Plaja se le ha subido la camiseta que llevaba bajo la americana fijándola con unas pinzas. De esta forma, en menos de un minuto, la televisión pública catalana ha logrado tapar el escote de la política catalana que ha estado visible durante más de seis minutos de retransmisión en directo. La periodista, que durante los atentados del 17 de agosto en Barcelona se hizo famosa por dirigir la comunicación de Josep Lluís Trapero, también censuró a un compañero en las ruedas de prensa del Govern por comentarios machistas.

Pese a que al inicio de la entrevista se veía la imagen tal cual iba vestida Plaja, al rato, los grafistas han ido aumentado el tamaño de los rótulos para evitar que durante la emisión en directo en horario protegido se viera el pecho a la portavoz de la Generalitat. La solución ha llegado durante la emisión de un vídeo de poco más de 25 segundos. Al retornar a plató, se observa a Patricia Plaja colocándose el pelo.

Defensa

Minutos más tarde, ya en el tiempo de tertulia, y en el mismo plató, la periodista Mayka Navarro ha denunciado la censura que ha sufrido la portavoz del Govern por su vestuario. Navarro querido «reivindicar el pecho de la portavoz del Govern que de forma incomprensible ha sido censurada durante la entrevista con el compañero».

La periodista ha continuado su intervención: «Yo que también tengo mucho pecho, aunque este escote no me lo permite -mientras se abría la camisa- para reivindicar mi pecho, el de la portavoz Patricia Plaja y el de todas las mujeres que salimos en esta televisión».

Navarro ha bromeado que «tal vez será cierto aquello que dice Rigoberta Bandini de por qué nos dan tanto miedo nuestras tetas». «A mí las tetas de Patricia Plaja no me dan ningún miedo, al contrario, debe vestir como quiera, y si tiene pecho con todo el respeto por la audiencia que lo enseñe, no entiendo a quién le ha podido dar miedo», ha sentenciado la comunicadora.