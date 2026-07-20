El METEOCAT lanza un aviso histórico por una ola de calor inaudita: temperaturas extremas hasta el jueves

Un aviso histórico por una ola de calor inaudita llega hoy a Meteocat, las temperaturas se mantendrán extremas hasta el jueves. Empezamos la recta final del mes de julio, los últimos días que tenemos por delante que pueden estar especialmente marcados por una situación que podrá ser del todo inesperada. Estamos en lo peor de un verano que parece que no nos dará ninguna tregua, sino todo lo contrario. Tocará estar preparados para un aviso histórico que llegará de la mano de Meteocat y que realmente podría cambiarlo todo.

Las temperaturas pueden sufrir un giro radical, en especial, si tenemos en cuenta lo que nos espera, en unas cifras que realmente pueden convertirse en una auténtica pesadilla para la que quizás no estamos del todo preparados. Llegan días de cambios, de ver llegar estas temperaturas que no son nada normales y que pueden acabar siendo las que nos afecten de lleno. Un aviso histórico que parece que será el que nos afectará en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Los expertos no dudan en advertir que vamos a tener temperaturas extremas hasta el jueves.

Lanza un aviso histórico por una ola de calor inaudita el Meteocat

Los expertos del Meteocat no dudan en lanzar una poderosa advertencia, lo que va a pasar en estas próximas jornadas, pone los pelos de punta a más de uno. Estaremos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Este aviso que nos sumergirá en una ola de calor sin precedentes será el que nos afectará en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Las altas temperaturas de estos días pasados pueden acabar siendo una simple anécdota ante lo que nos estará esperando.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con unas cifras que realmente nos afectarán de lleno. Es momento de conocer estos cambios que, pueden acabar generando más de una sorpresa en los termómetros que no pararán de subir y que realmente se transformarán por completo.

Estos días en los que realmente será el momento de poner en práctica algunos cambios que hasta el momento desconocíamos. Con una nueva ola de calor en marcha lo que nos espera es algo que obliga a activar todas las alertas en esta zona del país que se enfrenta a un nuevo cambio de ciclo.

Temperaturas extremas hasta el jueves

Hasta el jueves vamos a tener temperaturas extremas, lo que está por llegar son una serie de situaciones que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando con unas cifras que realmente pueden convertirse en la antesala de algo más.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar esta importante alerta en Cataluña: «Cielo poco nuboso o despejado, con polvo en suspensión en la mitad sur; por la tarde aumentará a intervalos nubosos de evolución diurna en el tercio sur, donde se esperan tormentas acompañadas de precipitación escasa y rachas de viento. Temperaturas con cambios ligeros y máximas significativamente elevadas en los valles y depresiones, que pueden alcanzar los 39-40 grados en zonas bajas de la provincia de Lleida. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componentes este en el litoral y sur en el interior». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas significativamente elevadas en los valles y depresiones, que pueden alcanzar los 39-40 grados en zonas bajas de la provincia de Lleida»:

Siguiendo con la misma explicación de estos expertos en España se activan todas las alertas: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país, con temperaturas muy elevadas. Se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias de nubes bajas en los nortes. Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental predominarán los cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas por la mañana. Por la tarde se formará nubosidad de evolución con posibles chubascos y tormentas en zonas del interior noroeste y del tercio oriental peninsular, que en el interior de Galicia y el sudeste podrían dar tormentas secas, localmente fuertes, con rachas muy fuertes e ir con granizo.

Probables bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica, con calima en la mitad sureste de la Península y Baleares, débil en Canarias. Las temperaturas máximas en aumento ligero en el este de la Península y en Baleares; sin cambios en el resto y en Canarias. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando regiones del centro norte y noroeste; siendo probable rebasar los 40 en interiores de Andalucía y del sureste peninsular, sin descartar localmente Mallorca o puntos de las depresiones del nordeste y de La Mancha. Las mínimas en general no sufrirán cambios, con noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo incluso no bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir».