El METEOCAT activa los avisos por calor extremo en 34 comarcas y avisa: todavía no ha llegado el peor día

El peor día de esta nueva ola de calor, no ha llegado a Cataluña, los expertos del Meteocat no dudan en activar los avisos por calor extremo en 34 comarcas y avisa. El tiempo puede convertirse en una auténtica pesadilla en estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado una nueva ola de calor en marcha. Sin duda alguna, lo que nos estará esperando es un giro radical que puede acabar siendo el que peor nos puede hacer sentir.

En estos días en los que quizás las temperaturas podrían darnos un respiro, nos enfrentamos de nuevo a lo peor de esta temporada en la que quizás tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo de nuevo un problema y un riesgo para la salud. El calor que nos sitúa en alerta en 34 comarcas, es decir, más de la mitad de Cataluña no encontrará respiro en una temporada en la que las altas temperaturas son una realidad que nos afectará con mucha fuerza.

Todavía no ha llegado el peor día de esta nueva ola de calor

La realidad es que nos enfrentamos a un cambio de tendencia en esta nueva ola de calor que golpeará con fuerza el territorio. Lo que nos estará esperando es un marcado cambio que puede alejarnos de lo habitual. En su lugar, tocará tener en mente determinadas situaciones que serán las que nos acompañarán en breve.

Es hora de estar preparados para un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que mejor nos hará sentir en unos días en los que quizás el tiempo acabará siendo una dura realidad. Lo que puede pasar en estos días en visualizar un giro importante de guion que nadie hubiera esperado.

Estaremos muy pendientes de un termómetro que no deja de subir y lo hace de tal forma que obliga a ver cómo se activan las alertas. Meteocat no duda en lanzar una poderosa advertencia ante este tiempo que parece que nos sumergirá en lo peor de unas jornadas cargadas de actividad.

Mucho cuidado con las actividades al aire libre, estaremos ante un cambio de tendencia que podría afectarnos de tal forma que tocará saber el peor de una nueva ola de calor que puede llegar en el peor momento posible.

METEOCAT activa los avisos por calor extremo en 34 comarcas

Los avisos por calor extremo se activarán casi que en media Cataluña, lo que tenemos por delante, son una serie de cambios para los que tocará prepararse. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que será esencial que tengamos en mente.

Meteocat no duda en lanzar una alerta que la AEMET reafirma en esta previsión del tiempo: «Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y nubosidad de evolución diurna en el Pirineo occidental. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, y máximas en ligero ascenso en el interior, y con algún ligero descenso local en los litorales y prelitorales. Temperaturas significativamente elevadas en depresiones del interior y valles del Pirineo. Viento flojo de dirección variable, tendiendo en horas centrales a sur y sureste, con intervalos de moderado por la tarde». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en depresiones del interior y valles del Pirineo».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé que se mantenga un tiempo marcado por la estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes medias y altas. Únicamente la influencia de un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la Península dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en Galicia y área cantábrica occidental. Nubosidad baja matinal en el Cantábrico oriental, alto Ebro, este de Cataluña y Mallorca con una tendencia a despejar. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en los tercios norte y este peninsulares con posibles chubascos y tormentas dispersos, más probables e intensos en Asturias y nordeste de Galicia donde es probable que sean fuertes y vayan con granizo. Con menor probabilidad también podrían ser localmente fuertes en puntos del interior este peninsular. Probables bancos de niebla matinales dispersos en el Cantábrico, alto Ebro, Galicia, este de Cataluña y Mallorca, con presencia de calima en el extremo oriental de la Península y en Baleares. Las temperaturas aumentarán en la mayor parte del país, si bien de forma ligera las mínimas. Únicamente se esperan descensos de las propias mínimas en Navarra. Se espera sobrepasar los 35 grados en Baleares y amplias zonas del centro, sur y mitad este peninsular, incluso pudiendo llegar a los 40 en zonas del tercio nordeste así como en puntos del interior sureste e incluso de Mallorca. Se prevén noches tropicales en el Mediterráneo y el tercios nordeste y sureste peninsulares, así como en puntos de la meseta Sur».