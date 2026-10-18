Ha llegado para reventar a IKEA y ya es oficial: con 2.000 m2, el ‘IKEA chino’ ya está en pleno centro de Barcelona

El número 66 de la ronda de Sant Antoni, en el centro de Barcelona, tiene un nuevo inquilino. Se trata de New Home, una cadena de artículos para el hogar conocida como el «Ikea chino». El establecimiento dispondrá de una superficie de 2.000 metros cuadrados, con una amplia oferta de muebles y artículos de decoración, y ocupará el local que anteriormente albergaba una tienda de Miró.

El espacio permanecía cerrado desde 2019, pero ahora se prepara para recuperar su actividad comercial. La nueva tienda cuenta con dos plantas y se encuentra en un edificio protegido que conserva parte de la memoria comercial de esta zona de Barcelona. Antes de acoger New Home, el inmueble albergó una fábrica y una tienda dedicadas a la fabricación y venta de paraguas y, posteriormente, un establecimiento de electrodomésticos.

New Home, la nueva tienda que llega a Barcelona

La compañía cuenta actualmente de tres establecimientos en Barcelona, ubicados en Gran Via, 433, Gran Via, 499 y la calle del Comte d’Urgell, 20. Sin embargo, el nuevo local de Sant Antoni es mucho más amplio y ofrece una propuesta más amplia que los anteriores. Según ha confirmado New Home a Time Out, una de las principales novedades es la venta de muebles de jardín y terraza exclusivos, así como una selección más amplia de artículos para el hogar.

New Home basa su modelo de negocio en la cercanía y los precios asequibles, con muebles económicos y fáciles de montar. Además, ofrece servicios de entrega a domicilio, montaje y compra online, lo cual es un gran punto a favor. Además, según ha anunciado la marca, sus planes pasan por seguir creciendo durante el próximo año con nuevas tiendas en distintos barrios de Barcelona, reforzando así su presencia en la ciudad.

Historia del edificio

El interés de la operación también reside en la historia del edificio. El origen de la casa-fábrica Rubert se remonta a 1855, cuando el arquitecto Josep Oriol Mestres proyectó su construcción por encargo de Rafael Pagès, según recoge la ficha patrimonial de Pueblos de Cataluña. Con el paso del tiempo, el inmueble experimentó diversas ampliaciones y reformas.

A principios del siglo XX, albergaba el negocio de paraguas de Pius Rubert Laporta, cuya producción se trasladó en 1924 a otra fábrica de Barcelona, aunque la tienda continuó abierta en la ronda de Sant Antoni. Posteriormente, el inmueble acogió la tienda insignia de Miró, una cadena catalana de electrodomésticos, que acabó quebrando y cerrando sus puertas. Hoy en día, la fachada mantiene varios elementos arquitectónicos característicos, como los grandes ventanales con arcos de medio punto en la planta baja y el balcón corrido con barandilla de hierro de la planta superior.

Catálogo de la tienda

«Tu hogar es tu refugio y tu espacio más importante. En Newhome, queremos ayudarte a convertirlo en un lugar donde te sientas cómodo, inspirado y feliz. Por eso, hemos trabajado en una plataforma que te permita descubrir nuevas ideas, explorar opciones y encontrar todo lo que necesitas con facilidad.

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Entre los productos más destacados de New Home figuran varios muebles y accesorios para el hogar. Entre ellos se encuentra la mesa de café Hercyna, de madera, por 55 euros, así como un estante extensible para microondas por 22,50 euros. La oferta también incluye el carro rectangular Mayaj de metal en color arcilla, por 49,99 euros, y una pequeña camarera de bambú de tres alturas de la línea Linha, por 40 euros. Estos productos reflejan la variedad del catálogo del «Ikea chino».

La nueva sección navideña incluye una amplia variedad de adornos y artículos decorativos a precios económicos. Entre las opciones más asequibles destacan los abetos de mesa, con modelos blancos de 14 centímetros por 1,99 euros y versiones nevadas de 21 centímetros por 3,99 euros. Asimismo, hay adornos colgantes en forma de campana, disponibles en blanco y dorado por 5,50 euros, figuras de ángeles desde 3,99 euros y árboles decorativos de distintos tamaños y materiales, con precios que van desde los 7,99 hasta los 34,99 euros.

La oferta también incluye pequeñas aldeas navideñas iluminadas con luces LED, algunas de ellas con música y movimiento, como un belén musical de 28 centímetros por 45 euros, un carrusel de caballos por 36,50 euros y una plaza con carrusel de 35 centímetros por 79 euros. El catálogo se completa con tazas con forma de pan de jengibre, alfombras para el árbol y otros accesorios pensados para dar un ambiente festivo al hogar.

En definitiva, con el nuevo espacio de 2.000 metros cuadrados en el centro de Barcelona, New Home refuerza su presencia en Cataluña y apuesta por un espacio de grandes dimensiones para acercar su catálogo a un mayor número de clientes.