Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y polvo en suspensión marcarán el día en toda la provincia de Barcelona, donde se prevé un ligero ascenso en las temperaturas mínimas y máximas que alcanzarán valores significativamente altos en amplias zonas. El viento, flojo y de dirección variable por la mañana, se tornará del sur al mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 21 de junio

Barcelona: cielo claro y brisa fresca

El tiempo en Barcelona se presenta despejado y radiante, ideal para disfrutar de un día al aire libre. El sol se asoma tímidamente a las 6:18, prometiendo una jornada agradable con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 32 grados. Por la mañana, el entorno estará desprovisto de nubes, mientras que a medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente claro, sin riesgo de lluvias.

A partir de la tarde, la brisa soplará de manera constante, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, aportando una frescura muy bienvenida en este día soleado. La humedad, aunque algo elevada, no superará los niveles incómodos, permitiendo disfrutar de un ambiente agradable durante las horas de luz, que se extenderán hasta pasadas las 21:27. En resumen, será un día perfecto para perderse por las calles de la ciudad o relajarse en el parque sin preocupaciones sobre la lluvia.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento fuerte por la tarde

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta como un fresco lienzo de inestabilidad, con ráfagas de viento que susurran la llegada de un tiempo cambiante. A medida que amanece, el cielo se cubre con un velo gris que anticipa un día marcado por las nubes. Las temperaturas oscilan entre los 23 y 33 grados, pero la humedad, en aumento, promete complicar la sensación térmica.

Mañana suele ser tranquila, pero la tarde traerá consigo un viento fuerte, con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 45 km/h. Aunque por la mañana no se prevén lluvias, la tarde podría experimentar precipitaciones, lo que hace necesario estar preparado. Es recomendable no olvidar el paraguas si se planea salir más tarde.

Aprovecha el sol y la brisa en Badalona

La jornada en Badalona comienza con un amanecer despejado, donde el sol asoma a las 6:17 entre un cielo que promete mantenerse mayormente azul durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 33 grados, brindando un ambiente cálido. La brisa será notable, con un viento del sureste soplando a 15 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que prepárense para sentir ese frescor en la piel.

Con la llegada de la tarde, el cielo se mantendrá igualmente despejado. La sensación térmica alcanzará un máximo de 33 grados y con una humedad que se mantendrá en torno al 20%, el ambiente será bastante agradable. La puesta del sol será a las 21:27, dejando a Badalona con más de 15 horas de luz. Sin posibilidades de lluvia, es un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Cielos nubosos y ambiente templado en Sabadell

La jornada presenta un tiempo templado, con cielos algo nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 36 grados, manteniendo un ambiente agradable durante la mañana y la tarde, con suave brisa predominante del sureste que no inquieta a los viandantes.

Con este ambiente tranquilo, es ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La falta de lluvias y el carácter sereno del día invitan a aprovechar al máximo las actividades cotidianas en la ciudad.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET