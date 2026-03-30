Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas marcará el día en toda la provincia de Barcelona, donde se prevén temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, especialmente notables en el interior. El viento soplará moderado del norte, con rachas fuertes en el Prepirineo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 30 de marzo

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul salpicado de nubes suaves. Con temperaturas que rondan los 7 grados, la sensación térmica se siente un poco más fresca, como un abrazo ligero del invierno. A medida que avanza el día, el sol se asoma tímidamente, prometiendo calidez con una máxima que alcanzará los 20 grados. La brisa, suave y constante, soplará del noreste a unos 10 km/h, creando un ambiente agradable para disfrutar de las horas de luz que se extienden desde las 07:38 hasta las 20:13.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, ideal para pasear por las calles de la ciudad. La humedad, que oscilará entre un 25% y un 75%, puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, pero no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un final de jornada tranquilo. Al caer la noche, las temperaturas descenderán a unos 14 grados, invitando a abrigarse un poco mientras se contempla el atardecer. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la belleza de Barcelona sin preocupaciones por el tiempo.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias intermitentes

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6°C, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con la posibilidad de lluvias que podrían intensificarse.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que alcanzarán los 22°C, pero la sensación térmica podría ser engañosa debido a la humedad que superará el 80%. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable salir preparado: un paraguas y una bufanda serán aliados indispensables para enfrentar este día cambiante.

Cielo despejado y ambiente agradable en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:37. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 5°C por la mañana, pero la sensación térmica podría descender hasta los 2°C, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más frío. A medida que avance la jornada, el sol se elevará y la temperatura máxima alcanzará los 20°C, aunque la humedad, que puede llegar hasta el 80%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, ofreciendo un respiro de calor moderado. Con vientos suaves de hasta 10 km/h, la jornada se presentará tranquila, sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo al aire libre. La puesta del sol será a las 20:13, brindando casi 13 horas de luz. En resumen, será un día fresco y agradable, perfecto para disfrutar de actividades al exterior.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 2 y 22 grados. Aunque se prevé un leve viento de hasta 15 km/h, no hay indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una jornada tranquila y agradable.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. La suavidad del ambiente invita a realizar actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar esta oportunidad para desconectar y disfrutar de un momento de relax.