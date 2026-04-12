Cielo cubierto y precipitaciones generalizadas avanzarán de oeste a este en toda la provincia, con un notable descenso de temperaturas, especialmente en el interior. El viento será flojo, variando en la mitad oriental y soplando del oeste en el resto. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 12 de abril

Barcelona: cielo cubierto y lluvias intensas por la tarde

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, con un manto gris que promete lluvias a lo largo del día. La temperatura mínima ronda los 13 grados, mientras que el viento sopla suavemente del sureste a unos 5 km/h, creando una sensación térmica que podría llegar a los 19 grados. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de chubascos se incrementa, especialmente por la tarde, cuando el ambiente se tornará más pesado con una humedad que alcanzará el 75%.

Ya por la tarde, el cielo seguirá cubierto y las lluvias se intensificarán, convirtiendo la tarde-noche en un espectáculo de gotas danzantes. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca, con valores que se sentirán como 15 grados. Con el sol ocultándose a las 20:27, la jornada se cerrará con un aire fresco y húmedo, recordándonos que el tiempo en Barcelona siempre tiene sorpresas bajo su cielo cambiante.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y chubascos intensos

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 15 grados, mientras el viento sopla suavemente, aunque se prevé que su intensidad aumente a lo largo del día.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% en la tarde-noche, con chubascos intensos que podrían acompañarse de rachas de viento de hasta 40 km/h. La sensación térmica descenderá, alcanzando mínimos de 11 grados, lo que hará que la humedad, que puede llegar al 80%, se sienta aún más agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

Ambiente gris con lluvia esperada en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 12°C y la sensación térmica es similar. A medida que avanza la mañana, el cielo estará mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia del 45% hasta el mediodía. La humedad relativa alcanzará niveles altos, lo que hará que el ambiente se sienta pesado.

Por la tarde, la situación se tornará más complicada, ya que la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. Las temperaturas máximas alcanzarán los 19°C, pero la sensación térmica podría ser similar. El viento soplará del sureste a una velocidad de 5 km/h, sin ráfagas fuertes que puedan causar molestias. Con la salida del sol a las 07:16 y su puesta a las 20:27, disfrutaremos de más de 13 horas de luz, aunque la lluvia podría hacer que la jornada sea más gris de lo esperado.

Cielo nublado con lluvias suaves en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se pueden esperar algunas lluvias, especialmente en la tarde-noche, aunque el viento será leve, lo que no afectará demasiado las actividades al aire libre.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, ya que el ambiente será propicio para las actividades diarias. Aprovechar la jornada para salir a tomar un café o dar un pequeño paseo puede ser una excelente manera de disfrutar del tiempo.