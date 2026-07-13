Cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas marcará el día en toda la provincia de Barcelona, donde las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas variarán levemente. Un viento flojo variará hacia el sur y sureste, con intervalos moderados por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 13 de julio

Barcelona: cielo despejado y tarde soleada

El cielo de Barcelona se despereza lentamente, mostrando un lienzo azul que promete un día sin lluvias. A medida que avanza la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo en 32 grados y aunque por la mañana la brisa será suave, el viento empezará a hacerse notar con velocidades de hasta 15 km/h, ofreciendo un alivio en la calidez del ambiente. La humedad, aunque no excesiva, hará que la sensación térmica ascienda hasta los 37 grados, dejando una atmósfera algo cargada.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, invitando a los barceloneses a disfrutar de su esplendor antes de que se oculte en el horizonte a las 21:24. Las temperaturas continuarán agradables, girando entre los 25 y 31 grados. Con este clima estable y el cielo despejado, será un excelente momento para disfrutar de las terrazas, ya que la noche se presentará fresca y agradable, con termómetros descendiendo a los 26 grados, prometiendo un final de jornada magnífico.

L’ Hospitalet de Llobregat: aire revuelto y posible chaparrón

Un aire revuelto y una atmósfera cargada presagian un día intrigante en L’ Hospitalet de Llobregat. La mañana arranca con un cielo gris, donde el viento fuerte no solo agita las ramas de los árboles, sino que también acaricia las caras de los transeúntes, dándoles una pista de la inestabilidad que se avecina. Las temperaturas oscilan entre los 24 y 32 grados, pero la sensación térmica podría llegar hasta los 36, haciendo que cada respiro se sienta más húmedo y pesado.

A medida que avanza la jornada, el contraste será palpable: la mañana transcurre sin lluvias, mientras que en la tarde la probabilidad de un chaparrón se incrementa, pudiendo caer gotas intensas. Con rachas de viento que superan los 30 km/h, se recomienda salir preparado; llevar paraguas es una imperiosa necesidad para enfrentar el aguacero que podría dejar a todos empapados.

Día cálido y soleado ideal en Badalona

Amanece en Badalona con un cielo despejado y una suave brisa que anuncia un día agradable. La temperatura mínimamente se situará en torno a los 24 grados, con la sensación térmica que podría llegar a sentirse más cálida por la alta humedad, que alcanzará el 95%. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta tocar los 32 grados, lo que hará que el ambiente se sienta denso y pesado.

Por la tarde, el sol se mantendrá radiante y la temperatura rondará los 31 grados, aunque las ráfagas de viento pueden llegar hasta los 38 km/h, por lo que se recomienda precaución. Con 15 horas de luz por delante, será un día cálido y soleado, ideal para disfrutar al aire libre.

Cielo ligeramente nublado y cálido en Sabadell

Las condiciones meteorológicas de esta jornada se caracterizan por un tiempo estable, con un cielo ligeramente nublado tanto en la mañana como en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 33 grados, ofreciendo una sensación térmica más cálida en las horas centrales del día. Aunque se prevé un ligero viento de dirección sureste, no hay probabilidad de lluvia.

Este es un día ideal para disfrutar al aire libre, perfecto para pasear por los parques o realizar actividades cotidianas sin preocupaciones. Aprovecha el ambiente tranquilo y luminoso y si puedes, sal a disfrutar de una buena lectura en el jardín o una charla con amigos.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET