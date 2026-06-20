Hoy, 20 de junio de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presenta poco nuboso con intervalos de nubes altas y algo de polvo en suspensión. Las temperaturas continuarán en ascenso, aunque de forma leve en las máximas. En el litoral sur, soplará un viento del nordeste, mientras que en el resto de la región habrá vientos flojos de dirección variable, que tenderán a sureste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 20 de junio

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se presentará completamente despejado, un lienzo azul que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que oscilan entre los 23 y 31 grados, el ambiente se sentirá cálido, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo en un 75%, podría hacer que la sensación térmica se eleve, haciéndonos sentir un poco más calurosos. A primera hora de la mañana, el sol se desperezará a las 06:18, brindando más de 15 horas de luz que prometen calentar el día.

Ya por la tarde, la brisa suave del viento del este soplará a unos 10 km/h, siempre cálida y agradable. Se prevé un entorno sin riesgo de lluvia, permitiendo a los barceloneses disfrutar de actividades al aire libre sin preocupación alguna. La noche caerá suavemente, con temperaturas que descenderán hasta los 26 grados, un cierre ideal para un día veraniego en la ciudad condal.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento con posibilidad de lluvia

Nubes grises cubren el cielo de L’ Hospitalet de Llobregat, anunciando un día marcado por la inestabilidad. A medida que amanece, el viento comienza a soplar con fuerza, generando una sensación de frescura que contrastará con el calor del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 31 grados, pero la atmósfera húmeda, con niveles que alcanzarán hasta el 80%, podrá hacer que la sensación térmica se eleve.

La mañana se presentará relativamente tranquila con cielos nublados, pero conforme avance la tarde, se espera un aumento en la intensidad del viento, superando los 30 km/h y la posibilidad de lluvias que pueden afectar los planes al aire libre. Para quienes transiten por las calles, es recomendable no olvidar el paraguas, ya que un chaparrón podría sorprender en cualquier momento.

Cielo despejado y calor intenso en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo despejado que promete ser el telón de fondo de una jornada calurosa, donde la temperatura mínima se sitúa en 22 grados. A medida que avanza la mañana, podemos esperar una suave brisa proveniente del sureste, con una velocidad de 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h. Con un ambiente moderadamente húmedo, con una humedad mínima del 30%, la sensación térmica puede llegar a sentirse como 32 grados en su punto más alto, durante la tarde.

A medida que el sol se posiciona en el cielo, la temperatura alcanzará su máximo con 31 grados, sin probabilidad de lluvias. A disfrutar de la luz del sol que iluminará Badalona durante cerca de 15 horas, hasta que la puesta del sol a las 21:27 marque el final de otra jornada clara y cálida.

Mañana templada con cielos nublados en Sabadell

La mañana se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, aunque se espera que la tarde continúe con condiciones similares. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados, con vientos suaves que podrán hacer sentir un ligero frescor en momentos puntuales.

Un día ideal para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, siempre bajo el cielo discreto que invita a salir a la calle. La atmósfera será tranquila, perfecta para las tareas diarias que se presentan con armonía.