Hoy, 21 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presenta poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará de forma floja y variable, predominando del sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 21 de marzo

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul salpicado de nubes suaves. Con temperaturas que rondan los 7 grados al amanecer, el día promete calidez a medida que el sol, que asoma a las 06:53, se eleva en el horizonte. La brisa, aunque moderada, soplará del sureste a unos 10 km/h, lo que hará que la sensación térmica se mantenga en un agradable 16 grados. No hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día despejado y luminoso.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 17 grados, brindando un ambiente ideal para pasear por las calles de la ciudad. La humedad, que oscilará entre un 30% y un 75%, puede hacer que el aire se sienta un poco cargado, pero nada que impida disfrutar de la jornada. Con el sol poniéndose a las 19:04, los barceloneses podrán aprovechar unas horas de luz dorada antes de que la noche se asiente, cerrando un día que invita a salir y disfrutar del aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 5 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, mientras la temperatura máxima se elevará hasta los 17 grados.

La tarde traerá un contraste notable, con un ligero descenso térmico y una sensación que podría llegar a ser de solo 2 grados. La humedad, que alcanzará un 80% en su punto máximo, sumará incomodidad al ambiente. Con la probabilidad de lluvias en el aire, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

Cielo despejado y sol radiante en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 06:53. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 5°C y una sensación térmica que podría descender a 2°C. A medida que avance la mañana, el sol brillará con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 16°C, aunque la humedad relativa, que podría llegar al 80%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. La puesta del sol será a las 19:03, brindando un total de más de 12 horas de luz. En resumen, será una jornada fresca y soleada, perfecta para actividades al aire libre.

Cielo despejado y ambiente fresco en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 3 y los 18 grados. Aunque no se esperan lluvias, el viento soplará de forma leve, aportando una sensación de frescura en las horas más templadas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La suavidad del tiempo invita a salir y aprovechar el entorno, ya sea en un parque o en las calles de la ciudad.