Hoy, 11 de octubre de 2026, el cielo se presenta nuboso, aunque se espera que en buena parte de la provincia se aclare por la tarde. Las temperaturas ascenderán y el viento será flojo, variando según la dirección. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 11 de octubre

Barcelona: sol brillante con posibilidad de chubascos ligeros

Con un cielo que se despereza lentamente, Barcelona amanecerá bajo el manto de la calma, sin posibilidad de lluvia por la mañana. Las temperaturas comenzarán suaves, alrededor de 15 grados y poco a poco irán ascendiendo hasta alcanzar un agradable máximo de 23. La brisa del noreste, suave y constante a 15 km/h, acariciará la piel, haciendo más placentero el comienzo del día.

Ya por la tarde, el sol se asomará confiadamente, iluminando la ciudad y elevando la sensación térmica hasta los 23 grados. Aunque hay margen para algunos chubascos ligeros durante la tarde-noche, el ambiente no se sentirá demasiado cargado, con una humedad relativa del 65%. Al final del día, cuando el sol se despida a las 19:16, Barcelona habrá disfrutado de unas horas de luz dorada, perfectas para paseos y momentos de relax.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubosidad y riesgo de lluvia

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat despierta con un aire fresco y húmedo, una promesa de inestabilidad que se siente en el ambiente. A medida que avanza el día, el cielo se cubre de nubes grisáceas, anticipando la llegada de fuertes vientos de hasta 15 km/h provenientes del noreste, que traerán consigo un descenso notable en las temperaturas, que oscilarán entre los 13 y 23 grados.

A medida que el sol se desplaza, la sensación térmica se vuelve más acusada, con una humedad que puede llegar a ser agobiante, alcanzando el 95%. La tarde promete ser especialmente fresca, con temperaturas que podrían recordar la necesidad de una bufanda. Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia aumenta a lo largo del día.

Ambiente variable con nubes y frescura en Badalona

Esta mañana, Badalona despierta con un cielo parcialmente nublado y una temperatura suave que ronda los 14°C, aunque la sensación térmica se siente un poco más fría. La humedad está en niveles altos, alcanzando hasta el 90%, lo que crea un ambiente algo pesado. A medida que avance el día, se espera que el mercurio suba hasta los 23°C y la probabilidad de lluvia por la mañana es muy baja, apenas un 5%. Sin embargo, hay un leve incremento en la mañana y tarde, con un 10% de probabilidad de lluvias en la tarde-noche.

Durante la tarde, el cielo seguirá nublado y el viento soplará del este a una velocidad media de 15km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30km/h en algunos momentos. A pesar de esta brisa, se mantendrá un ambiente relativamente fresco. El día tendrá aproximadamente 11 horas de luz, con el sol saliendo a las 07:58 y poniéndose a las 19:16. Así, se presenta una jornada variable, con temperaturas agradables pero un ligero toque de frescura en el aire.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

Las primeras horas de la jornada se presentarán con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar del tiempo moderadamente templado. A medida que avance el día, se mantendrá la estabilidad con temperaturas agradables, sin grandes cambios en las condiciones atmosféricas. El viento será ligero, contribuyendo a un ambiente muy llevadero.

Es un día propicio para salir a pasear o realizar actividades al aire libre, dado que no se prevén lluvias y la sensación térmica será reconfortante. Aprovechar el tiempo para disfrutar de un café en una terraza puede ser una excelente elección en este ambiente acogedor.