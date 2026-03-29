Hoy, 29 de marzo de 2026, se prevén intervalos nubosos en toda la provincia de Barcelona, con posibilidad de chubascos aislados. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán estables en el litoral y descenderán en el interior. El viento soplará moderado a fuerte del norte y noroeste, con rachas muy intensas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 29 de marzo

Barcelona: cielos grises con sol a la tarde

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, cubierto por un manto gris que sugiere la posibilidad de chubascos. Con una probabilidad notable de lluvia, especialmente en las horas matutinas, es recomendable llevar un paraguas a la salida. Las temperaturas rondarán entre los 10 y 11 grados, mientras que el viento soplará de manera moderada, con ráfagas que podrían sorprender a los desprevenidos.

A medida que avance el día, el sol se asomará tímidamente, ofreciendo un respiro a la atmósfera cargada de humedad. La tarde se presentará más tranquila, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 18 grados, brindando un agradable contraste con la frescura matutina. Con la puesta del sol a las 20:12, los barceloneses podrán disfrutar de unas horas de luz antes de que la noche se adueñe de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias intermitentes

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un aire fresco y húmedo, donde la lluvia se asoma con una probabilidad del 90%, acompañada de un viento fuerte que sopla del norte a 20 km/h, con ráfagas que alcanzan los 55 km/h.

A medida que avanza el día, la temperatura oscilará entre los 9°C y los 18°C, con una sensación térmica que podría descender hasta los 8°C. La mañana será especialmente lluviosa, mientras que la tarde promete un respiro con cielos más despejados. Sin embargo, no hay que confiarse: es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Cielo nublado con probabilidad de lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente cubierto y una alta probabilidad de lluvia del 90% que se concentrará principalmente en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C de mínima y los 18°C de máxima, aunque la sensación térmica podría ser un poco más fresca, alcanzando los 7°C. A medida que avance la jornada, el viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente y se espera un cielo parcialmente nublado. La temperatura se mantendrá agradable, con una sensación térmica máxima de 18°C. La humedad relativa será moderada, alcanzando un 65%, lo que hará que el ambiente no se sienta demasiado pesado. Con el sol saliendo a las 07:39 y poniéndose a las 20:12, Badalona disfrutará de más de 12 horas de luz, ideal para disfrutar de un paseo al atardecer.

Cielo alternando nubes y claros en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la mañana, la tarde promete ser más tranquila y sin precipitaciones.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será agradable y propicio para salir a disfrutar de la ciudad. Aprovecha la oportunidad para desconectar y disfrutar de un rato en la naturaleza.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET