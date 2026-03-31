Cielo poco nuboso o despejado dominará en toda la provincia de Barcelona este 31 de marzo de 2026. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso notable, mientras que las máximas descenderán en el litoral y el Prepirineo. El viento soplará moderado a fuerte del norte y noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 31 de marzo

Barcelona: cielo despejado y ambiente templado

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, con un manto de nubes que se disipa a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilan entre los 11 y los 17 grados, ofreciendo un ambiente agradable, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 18 grados, lo que invita a disfrutar de un paseo al aire libre. La brisa suave, con vientos que soplan a unos 15 km/h, añade un toque fresco a la jornada, mientras que la humedad, que puede llegar a ser algo elevada, le da un aire cargado al ambiente.

Ya por la tarde, el sol se asoma con más fuerza, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 20:15. No se prevén lluvias, lo que permite disfrutar de un día sin preocupaciones. A medida que la noche se acerca, las temperaturas descenderán suavemente, manteniendo un ambiente templado. Así, Barcelona se prepara para una jornada que promete ser placentera, ideal para disfrutar de sus encantos al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y lluvias a la vista

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en L’ Hospitalet de Llobregat. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de agitación en el ambiente. A medida que avanza la jornada, se espera que el cielo se cubra de nubes y que las lluvias hagan su aparición, especialmente en la tarde.

El contraste es notable: la mañana se presenta tranquila, pero la tarde traerá consigo un descenso térmico y rachas de viento que alcanzarán los 30 km/h. La humedad, que puede llegar hasta el 85%, hará que la sensación térmica se sienta más fría de lo habitual. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

Cielo despejado y sol radiante en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:36. La temperatura mínima se sitúa en 10°C y aunque la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca, no se espera lluvia durante la mañana. A medida que avance la jornada, el sol brillará con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 17°C y la humedad se mantendrá en un nivel moderado del 50%.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero la probabilidad de lluvia es mínima, con solo un 5%. El viento soplará de forma suave desde el sur a 15 km/h, sin ráfagas que superen los 30 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta agradable. Con la puesta del sol a las 20:14, Badalona disfrutará de más de 12 horas de luz, ofreciendo un día fresco y placentero para todos.

Cielo nuboso y ambiente tranquilo en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 20 grados. La mañana será algo nubosa, pero sin riesgo de lluvia, mientras que la tarde mantendrá condiciones similares, con un ligero viento que no superará los 10 km/h.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y agradable. Aprovechar las horas de sol puede ser una excelente manera de recargar energías y disfrutar de la ciudad.