Cielo poco nuboso en toda la provincia, aunque se esperan intervalos matinales de nubes bajas en el litoral, con posibilidad de alguna precipitación débil al amanecer. Las temperaturas tendrán un ligero ascenso y el viento soplará de manera suave desde el sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 12 de octubre

Barcelona: agradable mañana con brisa suave

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la mañana trae consigo una suave brisa del sureste a unos 10 km/h. A medida que avanzan las horas, el termómetro alcanzará los 24 grados, mientras la sensación térmica puede impresionar con un par de grados más. Algunas nubes podrían asomarse, pero no se prevén lluvias significativas en la primera mitad del día, lo que permite disfrutar de un ambiente agradable, aunque con un toque de humedad que puede resultar algo cargado.

Ya por la tarde, el paisaje cambia ligeramente; el cielo se matiza con un tono más despejado. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 22 grados y la brisa seguirá soplando suavemente. Los últimos rayos del sol, que se despedirá a las 19:15, nos recordarán que la noche también será cálida, con mínimas alrededor de 16 grados. Así, la jornada se presenta como una invitación a disfrutar de Barcelona, con un tiempo que promete ser amable, aunque no del todo perfecto.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado con posibilidad de lluvia

En L’Hospitalet de Llobregat, el ambiente de la mañana se presenta fresco y algo confuso, con un cielo que juega a esconderse entre nubes grises. A medida que avance el día, el viento suroriental comenzará a marcar su huella, soplando con una media de 10 km/h y trayendo consigo una ligera probabilidad de lluvias que podría aumentar en la tarde.

El contraste será notable; mientras la mañana promete temperaturas agradables de 21°C, la tarde podría verse amenazada por un descenso térmico y un 5% de probabilidad de lluvias. La sensación térmica puede incluso sentir más fría y con una humedad que podría llegar hasta el 90%, mejor será no olvidar el paraguas al salir.

Día soleado y agradable al aire libre en Badalona

A medida que amanece en Badalona, el sol se asoma timidamente a las 07:59, dando paso a una jornada que promete ser mayormente despejada. Durante la mañana, el ambiente se sentirá fresco con temperaturas que alcanzarán los 16°C y una sensación térmica similar. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que permite disfrutar de un día soleado; el viento soplará de forma suave desde el sureste a unos 10 km/h, sin causar molestias.

Por la tarde, el termómetro subirá hasta los 24°C, haciendo que el ambiente resulte cálido y agradable. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 65%, evitando que se sienta pesado. Con la caída del sol a las 19:14, se prevén unas 11 horas de luz que nos invitan a disfrutar al aire libre en un entorno mayormente soleado.

Cielo parcialmente nublado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará algunas nubes en la mañana y se despejará ligeramente por la tarde. Las temperaturas oscilan entre los 13 y los 24 grados, con un viento leve que podría hacer sentir un poco más fresco el ambiente, pero sin probabilidades relevantes de lluvia.

Un día ideal para pasear por la ciudad y disfrutar de actividades al aire libre. Con un ambiente tranquilo y temperaturas agradables, es una gran oportunidad para aprovechar el tiempo y compartir momentos con familiares y amigos.