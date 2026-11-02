El ambiente en toda la provincia de Barcelona para hoy, 2 de noviembre de 2026, se presenta poco nuboso con intervalos de nubes altas. Sin embargo, en el litoral sur se esperan chubascos a última hora, localmente moderados. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán, especialmente en la costa. Habrá heladas débiles en el Prepirineo y un viento del noreste moderado en la franja litoral, que cambiará a flojo y variable a mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 2 de noviembre

Barcelona: cielo nublado y riesgo de lluvia durante la tarde

El cielo de Barcelona se despereza lentamente, con nuvoladas que prometen momentos de lluvia intermitente durante el día. Esta jornada, que comienza con temperaturas frescas en los 15 grados, dará paso a una tarde más animada, aunque el riesgo de chubascos se intensificará hacia la tarde-noche, invitando al paraguas a salir a pasear. La brisa, suave al inicio, soplará desde el mar, pero se sentirá más intensa al caer la tarde, añadiendo un ligero frescor antes de que el sol se esconda tras el horizonte a las 17:45.

Ya por la tarde, en torno a los 18 grados, el ambiente se volverá notablemente cargado, con una humedad alta que podría hacer que la sensación térmica se asemeje a esos días en que el aire parece delatarse. A medida que avanzamos hacia la noche, la temperatura descenderá a los 16 grados, un recordatorio de que el verano se va despidiendo. Así que, si planeas salir, no olvides llevar una chaqueta ligera y estar preparado para la danza de las gotas que se avecina.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo inquieto con lluvias inminentes

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un cielo variable, donde las nubes amenazan con desatar aguaceros en cualquier momento. La brisa sopla suavemente, pero se siente el murmullo del viento que anticipa cambios inminentes. A medida que avanza el día, las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 18 grados, mientras la humedad se eleva, creando una sensación de pesadez en el aire.

Sin embargo, la tarde y noche traerán consigo un pronóstico mucho más inquietante: la probabilidad de lluvia alcanza el 100% y las rachas de viento superarán los 30 km/h, intensificando la sensación térmica. Si bien la mañana es más templada, no habrá que dejarse engañar, pues se recomienda salir equipado con paraguas y abrigos, ya que el tiempo promete sorpresas inusuales.

Ambiente inestable con riesgo de lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas rondando los 14°C, mientras la humedad comienza a elevarse, creando un ambiente algo pesado. A medida que avanzan las horas, se prevé un aumento en la inestabilidad, con una probabilidad de lluvia del 55% durante la mañana, que podría intensificarse por la tarde, donde la probabilidad llegará al 100%. Con una temperatura máxima de 18°C y un viento suave del sur de unos 5 km/h, la sensación térmica se mantendrá en un rango similar, aunque el ambiente se sentirá más fresco.

Por la tarde, el cielo se tornará más cubierto y las lluvias podrán acompañarnos hasta la noche. Con la puesta de sol a las 17:44, disfrutaremos de aproximadamente 10 horas de luz, pero será recomendable llevar paraguas, especialmente para la tarde y la noche, ya que la humedad alcanzará su punto máximo del 90%. En resumen, se anticipa una jornada variable, donde la lluvia y el cielo nublado marcarán el ritmo del día en Badalona.

Cielos nubosos y posibilidad de lluvia en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nuboso, especialmente por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados, con un viento leve del suroeste que aportará una sensación suave durante el día.

El ambiente será propicio para actividades tranquilas, ideal para pasear y disfrutar de un café en las terrazas. A pesar de las nubes, se puede aprovechar el día en compañía, disfrutando de la tranquilidad que ofrecen las calles.