Hoy 2 de septiembre de 2026, el cielo lucirá mayormente despejado, con temperaturas mínimas estables y máximas que subirán ligeramente. El viento, suave en la mañana, tomará fuerza por la tarde. En toda la provincia, se espera un ambiente agradable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 2 de septiembre

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo sobre Barcelona se despierta despejado y radiante, ofreciendo un espectáculo espléndido al amanecer, que comienza a las 07:18. Las temperaturas rondarán los 25 grados por la mañana y subirán hasta los 31° en las horas más cálidas. La brisa suave, con ráfagas que alcanzan los 30 km/h, acaricia el rostro y brinda un respiro ante la humedad del 75%, que hará que el ambiente se sienta un poco pesado, pero agradable al mismo tiempo.

Ya por la tarde, el sol brillará sin remordimientos, elevando la sensación térmica hasta los 32°. Sin embargo, no se prevén lluvias que interrumpan esta jornada luminosa, lo que permite disfrutar del tiempo al aire libre. Con la puesta del sol a las 20:22, será ideal aprovechar las últimas horas de luz y calor que ofrece este hermoso día en la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente cambiante con viento y nubes

Sensaciones de inestabilidad invaden L’ Hospitalet de Llobregat mientras el sol comienza a asomarse, iluminando un día que promete sorpresas. A medida que avanza la mañana, el horizonte se tiñe de grises, presagiando un clima cambiante, donde el viento fuerte se hace sentir y las nubes amenazan con dejar caer gotas que bien podrían ser intensas.

La mañana será relativamente tranquila con temperaturas que rondarán los 23 grados, pero a medida que avance el día, las cosas se enredarán. Por la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 32 grados, pero la sensación térmica nos recordará que la humedad podrá ser agobiante, acercándose al 80%. Con ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y no descuidar una chaqueta ligera.

Cielo despejado y calor agradable en Badalona

Este miércoles amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, invitando a disfrutar del día desde las primeras horas de la mañana. Con el sol asomándose a las 07:18, la temperatura mínima se sitúa en 22°C, ofreciendo una sensación de frescura agradable. A medida que avanzamos hacia la tarde, el calor comenzará a notarse con máximas que alcanzarán los 32°C, aunque la humedad será un factor que aportará un ambiente algo pesado.

El viento soplará del sureste a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h, por lo que es importante tener precaución. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas durante la jornada, lo que garantiza un día ideal para actividades al aire libre. Con 13 horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:22, será una jornada perfecta para disfrutar de un atardecer encantador.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presentará estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algo de nubosidad en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 20 grados y un máximo de 33, con una brisa ligera que hará agradable la jornada.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo por los parques de la ciudad o para realizar alguna actividad al aire libre. El ambiente tranquilo invitará a salir y aprovechar las horas de sol con familia o amigos.