¿Abren hoy lunes de Pascua los supermercados de Barcelona?: Horarios de Mercadona, Lidl y Alcampo

Este lunes de Pascua, día 6 de abril, es fiesta en la comunidad de Cataluña, de igual forma que lo es en otras comunidades como la Valenciana. Es el día de la mona de Pascua, un lunes de Pascua en el que no se trabaja porque viene de la tradición carolingia en la que se estableció este día fiesta porque, antaño, muchas familias se iban de vacaciones a otras zonas y no acababan de llegar el domingo, y se alargó para que pudieran viajar el propio lunes. Ahora bien, cada año tenemos la misma duda: ¿Abren hoy lunes de Pascua los supermercados de Barcelona?

Una gran mayoría están cerrados al ser festivos, aunque podemos encontrar algunos abiertos. Es importante saberlo para acabar de hacer las compras de este día, como por ejemplo la mona de Pascua, si todavía no la tienes. Veamos si están abiertos los supermercados de Mercadona, Lidl y Alcampo, y cuáles son sus horarios. Como hemos resaltado no esperes que tu supermercado de la esquina abra al ser un día festivo en la comunidad. Si necesitas comprar algo de forma urgente, seguro que tienes alternativas.

¿Abren hoy lunes de Pascua los supermercados de Barcelona?

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana de Juan Roig cierra durante este día para el descanso de su personal.

Lidl

La gran mayoría de los supermercados Lidl tienen cerrado este lunes de Pascua. Es un día festivo, por lo que la cadena descansa. Ahora bien, si tienes dudas siempre puedes entrar en su web y ver cada uno de sus establecimientos según población.

Alcampo

De igual forma que Mercadona y Lidl, Alcampo, otro de los supermercados más populares, tiene cerrado para el disfrute de sus trabajadores.

Horario de otros supermercados

Carrefour

Los supermercados Carrefour estarán cerrados durante este lunes de Pascua. Ahora bien, si tienes un Carrefour Express cerca estás de suerte porque son establecimientos que abren desde primera hora de la mañana y hasta la 1:00 hora de la noche cada día, por lo que también abren sábados y domingos, y por tanto, muchos festivos como este.

Aldi

En este caso, analizando los supermercados de la cadena Aldi, es de destacar que también estarán cerrados. Ahora bien, en ciertas localidades más turísticas quizás estén abiertos como sucede con otras cadenas. Especialmente lo hacen por la mañana para poder cerrar por la tarde, y en otros lugares suelen tener el horario habitual hasta las 21 o 22 horas.

Dia

Este supermercado tiene abiertas sus puertas en festivo Lunes de Pascua en muchos de sus establecimientos. Ahora bien, es posible que lo haga de 9 a 14:00 horas de mediodía para descansar por la tarde. Así puedes comprar las monas y otros productos de última hora durante esta mañana. Siempre puedes visitar su web si hay duda sobre el horario de tu centro más cercano.

Consum

Los supermercados Consum tiene cerrado durante este festivo. Pero sus establecimientos de Consum Charter tienen horario activo de 9:00 a 21:30 horas. Si hay dudas, lo mejor es consultar en horario de este día en su página web.

Bon Àrea

Es uno de los establecimientos que ofrece mayor amplitud de horario para los consumidores. En muchos lugares suelen abrir los domingos por la mañana. Y este viernes de Pascua también lo hará en horario de las 9:00 y las 14:00 horas. ¡Corre que seguro que todavía quedan monas!

Caprabo

Aunque la gran mayoría de los supermercados de esta cadena permanecerán cerrados durante este lunes festivo 6 de abril, algunos lugares abrirán, en especial los que están ubicados en zonas turísticas.

Apertura de supermercados durante el martes 7 de abril

De la misma forma que en muchas comunidades, donde este punes 6 de abril, no es festivo y tienen sus tiendas abiertas, en Cataluña el martes 7 de abril es el día en el que los supermercados abrirán con total normalidad. También lo harán el resto de tiendas (como las de ropa) que están cerradas hoy, y que abrirán mañana a partir de las 10 horas.

Maremagnum, la excepción

Si vives o estás de visita en Barcelona, el centro comercial Maremagnum es el que suele permanecer abierto durante los días festivos. Así lo estuvo durante el viernes Santo, festivo, también siempre está abierto durante los domingos, y también lo hará este lunes festivo, Lunes de Pascua.

Es un centro comercial en una zona realmente turística (Port Vell) y de ahí que sus tiendas y también restaurantes permanezcan abiertos en un horario normal de cara al publico. El centro suele abrir hasta las 0:00 horas de la noche, no así las tiendas que cierran antes.