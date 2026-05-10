Lluvias y nubes dominan Castilla y León, con cambios en el clima según AEMET

Nubosidad predominante se apoderará del cielo en el conjunto del territorio de Castilla y León el 10 de mayo de 2026, presentando lluvias y chubascos generalizados, acompañados en ocasiones de tormenta. A medida que avance la tarde, se prevén claros en algunas áreas de meseta. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o con ligero descenso, mientras que las máximas disminuirán, salvo en el extremo occidental, donde apenas variarán. El viento soplará del sur y suroeste, con intervalos más intensos en el cuadrante suroccidental.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 10 de mayo

Lluvias persistentes y viento moderado en León

El cielo en León se despertará cubierto y gris, como un lienzo que anticipa una obra maestra de agua. Este 26 de octubre promete ser un día muy húmedo, con la lluvia haciendo su aparición desde la madrugada hasta caer la tarde-noche. La temperatura oscilará entre una mínima de 7 grados y una máxima de solo 15, lo que hará que la sensación térmica apenas alcance los 15, creando un ambiente fresco y, en ocasiones, incluso algo cargado.

Ya por la tarde, el viento soplará desde el sur, moderado, alcanzando ráfagas que podrían sorprender a más de uno. Los rayos del sol se asomarán tímidamente durante el día, pero la realidad será que la lluvia podría hacer que permanezca en su escondite. Con el amanecer a las 07:06 y el atardecer a las 21:32, tendremos varias horas de luz, aunque el cielo nublado puede restarle protagonismo. Así que hoy, prepárense para un día de paraguas y abrigo, donde el agua será la verdadera protagonista.

Zamora: nubes amenazantes y lluvias constantes

Las nubes se agrupan amenazantes sobre Zamora, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La mañana comienza con un manto gris que cubre el cielo, mientras el viento, soplando del sur a 20 km/h, añade un ligero murmullo de inquietud en las calles. A medida que avance el día, las lluvias serán inevitables, con una probabilidad del 100% hasta el mediodía, lo que podría dejar a su paso un paisaje fresco y revitalizante.

La tarde trae consigo un cambio de tono; si bien las lluvias seguirán presentes con un 95% de probabilidad, las temperaturas apenas alcanzarán los 17°C, contrastando con el crudo frío de la mañana que llegó a tocar los 9°C. La sensación térmica, por debajo de lo habitual y la humedad elevada podrían hacer que se sienta aún más fresco. Es recomendable salir bien abrigado y, por supuesto, no olvidar el paraguas.

En la ciudad de Salamanca, cielo cubierto y lluvia persistente

El día amanece en Salamanca con cielos cubiertos y una sensación térmica de 17 grados, lo que sugiere un ambiente algo pesado. La probabilidad de lluvia es del 100% durante la madrugada y hasta el mediodía, por lo que es recomendable llevar paraguas. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre 10 y 14 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 85%, intensificando esa sensación de bochorno.

Ya por la tarde y la noche, la probabilidad de lluvias se mantiene alta, con un 90% y temperaturas que no superarán los 16 grados. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que prepárense para un final de jornada fresco y húmedo. El sol se ocultará a las 21:28, brindándonos más de 14 horas de luz.

Valladolid: cielos nublados con posibles lluvias

Las condiciones de tiempo en Valladolid presentan cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de algunas lluvias, especialmente durante la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados, mientras que el viento soplará con cierta moderación.

Este es un día perfecto para disfrutar de un paseo bajo la suave brisa que se sentirá en las calles. Las actividades al aire libre se verán favorecidas, brindando un ambiente tranquilo y propicio para disfrutar de la ciudad.

Cielo nublado y lluvia persistente en Burgos

La jornada en Burgos amanece con un cielo cubierto y ambiente fresco, ya que las temperaturas mínimas rondan los 7 grados. La lluvia nos acompañará durante toda la mañana, por lo que es recomendable llevar paraguas al salir. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta y el cielo seguirá nublado. Las temperaturas irán subiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Es un buen momento para abrigarse bien y disfrutar de un café caliente mientras nos preparamos para la lluvia que viene.

Palencia: nuboso con lluvias y viento fresco

Las primeras horas traen consigo un cielo cargado y lluvias intensas, que se darán desde la madrugada hasta mediodía. La temperatura mínima se situará en 6°C y la sensación térmica podría llegar a ser de 5°C, lo que se traduce en un inicio fresco para los palentinos. A medida que avance la mañana, los chubascos persistirán y la máxima alcanzará los 16°C en la tarde, aunque el cielo seguirá cubierto.

Se prevén condiciones inestables durante todo el día, con ráfagas de viento que alcanzarán los 30 km/h, lo que puede acentuar la sensación de frío. Por la tarde-noche, la probabilidad de lluvias continuará, así que es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir. La humedad alta mantendrá la atmósfera cargada; no olviden cuidarse y estar preparados para cambios en el clima.

Niebla y lluvia durante el día en Ávila

La jornada en Ávila comienza bajo un cielo cubierto, donde la niebla y la lluvia podrían hacer acto de presencia desde la madrugada, dejando temperaturas frescas alrededor de 6 grados y una sensación térmica que se siente aún más baja. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, lo que promete una tarde-noche lluviosa con un ambiente húmedo y frío.

Durante las horas de la tarde, el cielo seguirá gris y la lluvia podría intensificarse, así que es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien. Las temperaturas apenas alcanzarán los 13 grados en su punto máximo, por lo que es un día ideal para abrigarse con ropa cómoda y adecuada para la lluvia.

Segovia: nubes y chubascos intermitentes durante el día

Las primeras horas traen un cielo encapotado y fresco, con temperaturas que rondarán los 10°C. A medida que avance el día, se aguardan chubascos intermitentes desde media mañana y aunque la temperatura subirá hasta los 15°C, la sensación térmica se mantendrá en un nivel más alto por el efecto del viento del suroeste y la humedad relativa que alcanzará el 75%.

Con la tarde-noche a la vista, los pronósticos indican una probabilidad del 100% de lluvia, lo que sugiere que es mejor no dejar el paraguas en casa. Las condiciones de inestabilidad continuarán, por lo que se recomienda estar atento a posibles cambios y disfrutar de la escasa luz del sol que asomará entre las nubes hasta el ocaso a las 21:22.

Día gris y lluvioso en camino en Soria

El día comienza en Soria con un cielo mayormente cubierto y una alta probabilidad de lluvias que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, alcanzando solo hasta los 15°C, aunque la sensación térmica podría ser aún menor, rondando los 14°C en su máximo. A medida que avance la jornada, se prevé que las lluvias persistan durante la tarde y la noche, sumando un ambiente húmedo y gris.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado, con algunas ráfagas de viento del sur que podrían alcanzar hasta 40 km/h. La temperatura mínima descenderá a 6°C, generando una sensación térmica más baja de 5°C. Con más de 14 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:04 hasta su puesta a las 21:17, los sorianos deberán prepararse para un día mayormente gris y fresco.