Gallardo carga contra la ideología de género: «Menos faldas en los semáforos y más controlar las fronteras»

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha cargado este martes, a través de sus redes sociales, contra las leyes de género impulsadas por la izquierda al considerar que no han atajado el problema de la violencia contra las mujeres en España. El dirigente político ha afirmado que estas nuevas normas no sólo no han solucionado nada sino que han aumentado el número de mujeres asesinadas. «Las políticas de género han fracasado. ¡Menos faldas en los semáforos y más controlar las fronteras!», ha publicado haciéndose eco de un video con su intervención durante el pleno de las Cortes regionales celebrado este martes.

Durante su discurso en el parlamento de Castilla y León García-Gallardo dijo que «los millones de euros en charlitas de deconstrucción masculina, en ponerle falda a los semáforos, en poner lenguaje inclusivo en documentos oficiales no han servido absolutamente para nada». «Sus leyes de género han fracasado y que ustedes tendrán que ponerse las pilas para poder empezar a proteger a las mujeres de una vez por todas. Sus leyes de género han producido que, por ejemplo, en el año 2023 tengamos más mujeres asesinadas en España de las que teníamos hace diez años», aseguró.

Para paliar este grave problema García-Gallardo propone que el dinero público del Estado se gaste en dar medios económicos y materiales a las fuerzas armadas para defender las fronteras. Además apuesta porque las mujeres «gocen de políticas de conciliación verdaderas y efectivas». «Entonces las mujeres de España empezarán a tomarlas en serio porque hasta ahora lo único que nos han ofrecido es retórica barata que no ha conseguido acabar con la violencia contra las mujeres y las verdaderas causas que ustedes aquí ignoran», dijo el vicepresidente de Castilla y León durante la sesión parlamentaria.

‘Deriva autoritaria del PSOE’

El líder de Vox Castilla y León afirmó este miércoles que, desde el Gobierno regional, van a combatir «con todos los medios a nuestro alcance, la deriva autoritaria del PSOE y sus socios». García-Gallardo considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está vulnerando al Estado de Derecho y la igualdad de los españoles con la aprobación de la Ley de Amnistía.

«Yo siempre estaré acompañado por la satisfacción personal e íntima de participar como vicepresidente del primer Gobierno regional que decidió dar la batalla judicial contra la Ley de Amnistía del PSOE y sus socios ante el Tribunal Constitucional. Una Ley de Amnistía que incluye un claro atropello al Estado de derecho, una aniquilación a la separación de poderes y el final de la igualdad de todos los españoles antes la ley. Efectivamente ante esta deriva autoritaria del Gobierno central hemos decidido hacer todo lo que esté en nuestra mano, dentro de nuestras competencias, para frenar esta barbaridad», aseguró.

Vamos a combatir, con todos los medios a nuestro alcance, la deriva autoritaria del PSOE y sus socios. En defensa del Estado de Derecho, de la separación de poderes y de la igualdad de los españoles ante la ley 🇪🇸⚖️ pic.twitter.com/JLpX6vJ13y — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) April 10, 2024

‘Precedente peligroso’

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, denunció este lunes que la Ley de Amnistía amenaza al sistema autonómico al sentar un precedente peligroso para su misma supervivencia. El dirigente político dijo que esta norma deja desprotegido al Estado autonómico porque ataca directamente los principios esenciales de «igualdad de los territorios, libertad y solidaridad que ampara la Constitución».

Así se expresó Mañueco durante la sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrada en el Senado donde también señaló que la amnistía que Pedro Sánchez quiere conceder a los independentistas afecta a España y por extensión a Castilla y León. El líder regional se refirió a su comunidad como un territorio «que ha sido y es protagonista esencial de la identidad española, especialmente desde la unión de los Reinos de León y de Castilla hace 800 años, caracterizándose por su fuerte voluntad integradora».

Además, indicó que esta ley, «a medida para unos pocos», se ha creado sin el mínimo debate social, rigor técnico u opiniones cualificadas, por lo que ni refuerza la convivencia ni la estabilidad nacional. En este sentido, hizo referencia a la Comisión de Venecia que considera que la amnistía ha ahondado en una profunda y virulenta división, y que ninguna ley debe concebirse para cubrir a individuos específicos, como hace ésta.