Cielos nubosos y lluvias débiles en Castilla y León, según AEMET

Hoy, 13 de abril de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta con cielos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en las zonas montañosas. Las temperaturas mínimas descenderán o se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán ligeros ascensos en el este y noroeste y descensos en el suroeste. Además, se prevén heladas débiles y vientos del noroeste de intensidad floja a moderada.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 13 de abril

Cielo nublado y ambiente fresco durante el día en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. A primera hora, la temperatura ronda los 2 grados, pero a medida que avanza el día, el termómetro alcanzará los 14, ofreciendo un respiro cálido. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, acariciará la piel, mientras la humedad se mantendrá en un nivel moderado, evitando que el ambiente se sienta pesado.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con nubes que no se desvanecerán del todo. La sensación térmica, que puede llegar a ser de 13 grados, hará que la tarde se sienta más cálida de lo que realmente es. Con el sol asomándose tímidamente desde las 07:44 y despidiéndose a las 21:01, los leoneses disfrutarán de un día con luz suficiente para pasear y disfrutar del aire libre, sin preocuparse por la lluvia ni el viento fuerte.

Zamora: nubes grises y lluvias intermitentes

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 3 grados, mientras el viento sopla del norte a 15 km/h, creando una sensación térmica aún más baja. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 45% y las primeras gotas podrían hacer su aparición antes del mediodía.

La tarde traerá consigo un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando los 15 grados, pero no se librará de la amenaza de lluvias y rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. La humedad, que oscilará entre el 40% y el 90%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo inestable podría sorprender a más de uno.

En la ciudad de Salamanca, día fresco con nubes y viento

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:47. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 2°C, aunque la sensación térmica será un poco más baja. La probabilidad de lluvia es nula hasta el mediodía, lo que permitirá que los salmantinos disfruten de un ambiente agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, alcanzando un 10%.

Durante la tarde, la temperatura máxima llegará a los 13°C, con una sensación térmica similar. El viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, por lo que se recomienda precaución. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que generará un ambiente algo pesado. La puesta del sol se producirá a las 20:59, brindando a los salmantinos un total de más de 13 horas de luz. En resumen, será un día fresco y variable, con un ligero riesgo de lluvia por la tarde.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre 1 y 14 grados. Aunque se prevé un leve viento del norte, no hay indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una jornada tranquila y agradable.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. La suavidad del ambiente invita a realizar actividades al aire libre, perfectas para desconectar y disfrutar de la ciudad en su mejor versión.

Cielos nublados y ambiente fresco en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos mayormente nublados, creando un ambiente fresco con temperaturas que rondan los -1°C. A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá similar, con una máxima que alcanzará los 11°C. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica puede descender hasta -2°C. Al caer la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un paseo bajo las nubes.

Palencia: cielo despejado y ambiente fresco

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los -1°C y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 14°C por la tarde, mientras el viento del norte sopla a 15 km/h, aportando una sensación térmica agradable.

Sin embargo, se recomienda abrigarse bien en la mañana, ya que la sensación térmica mínima podría descender hasta -2°C. La tarde se presentará tranquila, con un cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia, ideal para pasear y disfrutar del entorno palentino.

Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos nublados y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 1 grados. A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá inestable, con una probabilidad de lluvia que podría aparecer en la tarde-noche, aunque las temperaturas alcanzarán un máximo de 6 grados. Es recomendable llevar un abrigo y un paraguas, ya que la humedad será alta y el viento soplará con cierta intensidad.

Segovia: nubes y chubascos a lo largo del día

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 2°C y una sensación térmica que puede descender hasta -1°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se cubrirá de nubes y se esperan chubascos intermitentes que podrían comenzar a partir de media mañana, con una probabilidad de lluvia del 90%. La tarde, aunque más templada con temperaturas que alcanzarán los 10°C, también podría traer precipitaciones puntuales.

Con el viento del norte soplando a 20 km/h y rachas que podrían alcanzar los 35 km/h, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que acentuará la sensación de frescor. A medida que el sol se oculta a las 20:53, la noche se presentará fría, con temperaturas que descenderán nuevamente.

Cielo nublado y ambiente fresco en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente nublado, donde la temperatura ronda los 2 grados, aunque la sensación térmica puede descender hasta -2. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia es baja, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que alcanzarán los 12 grados y una sensación térmica máxima de 12. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, la jornada se desarrollará con vientos suaves de hasta 20 km/h. Con 13 horas de luz, será un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad.