Castilla y León: tiempo variable con lluvias y descenso de temperaturas, según AEMET

Hoy, 12 de abril de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta variable, con un inicio de jornada nuboso en el tercio este, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas y alguna tormenta. A lo largo del día, la nubosidad disminuirá y las lluvias remitirán, aunque en el noroeste montañoso podrían persistir algunas precipitaciones. Las temperaturas experimentarán un moderado descenso, especialmente en la mitad sur y se prevén heladas débiles en zonas de montaña.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 12 de abril

Tarde de lluvias y ambiente fresco en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas por la tarde-noche. A primera hora, la temperatura ronda los 2 grados, con una sensación térmica que apenas alcanza los 12, lo que sugiere un inicio fresco y algo incómodo. El viento soplará de manera suave, a unos 15 km/h, aunque no se descartan ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más pesado, con una humedad que alcanzará el 75%, lo que acentuará la sensación de frío. La temperatura máxima se situará en 13 grados, pero la lluvia se hará presente, dejando poco margen para disfrutar de un día al aire libre. Con el sol ocultándose a las 21:00, será mejor prepararse para un final de jornada en el que el paraguas será un compañero indispensable.

Zamora: nubes grises y viento fuerte

Las primeras luces del día en Zamora traen consigo un aire fresco y una atmósfera cargada de incertidumbre. Las nubes grises se agrupan en el horizonte, presagiando un tiempo inestable que podría alterar la rutina habitual de los zamoranos. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 15 grados, mientras el viento sopla con fuerza, alcanzando hasta 10 km/h.

La tarde-noche promete ser más complicada, con un 40% de probabilidad de lluvia y rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. La sensación térmica podría descender hasta los 3 grados, lo que sumado a una humedad relativa que alcanzará el 70%, creará un ambiente bastante incómodo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado con posibilidad de lluvia

Este miércoles, Salamanca amanece con un cielo mayormente nublado y temperaturas frescas que rondan los 6 grados. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 11 grados, aunque la sensación térmica se sentirá un poco más baja, alrededor de 2 grados. La probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, pero se incrementará a un 50% por la tarde, por lo que es recomendable llevar paraguas si se tiene planeado salir.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 14 grados. El viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75%, lo que contribuirá a un ambiente algo pesado. Con la salida del sol a las 07:48 y su puesta a las 20:58, disfrutaremos de más de 13 horas de luz.

Valladolid: cielo nublado con lloviznas suaves

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 14 grados. A lo largo de la mañana, se pueden esperar algunas lloviznas ligeras, mientras que por la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta, aunque sin grandes cambios en la temperatura. El viento soplará de forma suave, aportando una sensación fresca.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechando el ambiente tranquilo que se respira. Las actividades diarias se desarrollarán con normalidad y un paraguas a mano podría ser útil para cualquier eventualidad.

Cielos cubiertos y lluvia esperada en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura que invita a abrigarse. Las temperaturas rondan los 3 grados y aunque hay una probabilidad de lluvia, el ambiente se mantiene tranquilo. A medida que avance el día, se espera que la lluvia se intensifique, especialmente durante la mañana, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 12 grados por la tarde. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa cómoda y ligera, ya que el viento del noreste soplará suavemente.

Palencia: ambiente fresco con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 4 grados y una sensación térmica que puede descender hasta 1 grado. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado y se prevén chubascos intermitentes que comenzarán a aparecer desde media mañana, aumentando la probabilidad de lluvia a un 35%.

Con la llegada de la tarde, el mercurio ascenderá hasta los 12 grados, pero no se confíen, ya que la probabilidad de precipitaciones puntuales se incrementará hasta un 85%. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento soplará de manera moderada, alcanzando ráfagas de hasta 5 km/h, lo que podría acentuar la sensación de frío.

Cielo nublado y posibilidad de lluvia en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas rondan los 4 grados y la sensación térmica puede descender hasta -1, así que es recomendable abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, pero el cielo seguirá nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 10 grados por la tarde, así que es un buen momento para disfrutar de un café caliente en una terraza, siempre con un paraguas a mano por si acaso.

Segovia: cielo cubierto y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia el mediodía, elevando la humedad al 90%. Por la tarde, el mercurio alcanzará los 10 grados, aunque la sensación térmica se mantendrá en torno a los 11, ofreciendo un ligero respiro.

Con la llegada de la tarde-noche, la probabilidad de lluvia se reduce, pero no se descartan precipitaciones puntuales. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento del norte soplará a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h. La puesta del sol a las 20:52 marcará el final de un día variable en Segovia.

Cielo cubierto y lluvias matinales en Soria

El día amanece en Soria con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán los 2°C y una sensación térmica que podría descender a 0°C. A medida que avance la jornada, la lluvia dará paso a un cielo parcialmente nublado por la tarde, donde la temperatura máxima alcanzará los 8°C, ofreciendo un respiro a la humedad que superará el 90%.

Con la salida del sol a las 07:42 y su puesta a las 20:47, Soria disfrutará de más de 13 horas de luz. La tarde promete ser más tranquila, con vientos suaves que no superarán los 15 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más apacible. Aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde se presentará más templada, ideal para pasear y disfrutar del entorno.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET