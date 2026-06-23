Castilla y León: cielo poco nuboso, posibilidad de tormentas y ambiente variable, según AEMET

El tiempo en Castilla y León para hoy, 23 de junio de 2026, se presenta con un cielo poco nuboso, aunque se anticipan intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución, especialmente por la tarde. En el conjunto del territorio, no se descartan tormentas localizadas con chubascos ocasionales, sobre todo en el norte y el extremo oriental. Las temperaturas se mantendrán estables o verán un ligero ascenso, con noches tropicales en la meseta. El viento soplará de forma variable, predominando del sur y sureste, con rachas moderadas en áreas tormentosas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 23 de junio

Soleado y cálido con brisas suaves en León

El cielo se despereza lentamente sobre León, anticipando una jornada de calor con temperaturas que oscilarán entre los 22 y los 37 grados. A primera hora de la mañana, la luz del sol comenzará a asomarse desde el horizonte a las 6:45, ofreciendo un stimulus cálido y prometedor. Con unas brisas suaves que soplan desde el sureste a 10 km/h, la sensación térmica se mantendrá agradable, aunque se prevén ráfagas ocasionales que la elevarán hasta un pico de 38 grados.

Ya por la tarde, el cielo lucirá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza mientras disfrutamos de largas horas de luz hasta el ocaso a las 22:03. A pesar de la humedad que alcanzará niveles del 40%, el día no ofrecerá sorpresas en forma de lluvia; los pronósticos indican un ambiente seco y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Así que, ¡sal a disfrutar y déjate envolver por esta jornada estival en León!

Zamora: cielo cambiante y posibilidad de lluvia

Con un cielo que se presenta poderoso y cambiante, Zamora despierta bajo la influencia de un tiempo inestable que promete desajustes a lo largo del día. Por la mañana, el horizonte se tiñe de nubes, mientras las temperaturas rondan los 23 grados. Conforme avanza el día, el viento comenzará a soplar con fuerza, llevando consigo la sensación de un clima más fresco, acentuado por una humedad que podría resultar agobiante.

La tarde traerá un descenso notable de las temperaturas, alcanzando máximas de 39 grados, mientras que las ráfagas del viento superarán los 30 km/h. Con un 40% de probabilidad de lluvia, es recomendable llevar paraguas, ya que podrían presentarse chubascos que alteren la rutina diaria.

En la ciudad de Salamanca, día soleado y caluroso ideal para salir

El día amanece en Salamanca con un cielo totalmente despejado, anticipando una jornada de buen tiempo. La mínima de 21°C experimentará un ascenso para alcanzar un cálido máximo de 40°C por la tarde. Con una humedad relativa que podría alcanzar hasta el 40%, el ambiente no se sentirá excesivamente pesado, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz desde las 06:51 hasta las 21:58.

La brisa suave del sureste, con una velocidad media de 10 km/h y algunas ráfagas que podrían llegar a 39 km/h, aportará una agradable frescura al ambiente. Así que, si planeas salir, prepárate para un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar al aire libre.

Valladolid: cielos nublados y ambiente templado

La jornada transcurre con un tiempo mayormente estable y templado. Durante la mañana, se darán algunas nubes sin lluvia, mientras que por la tarde se espera un cielo similar, manteniendo temperaturas agradables que oscilarán entre los 23 y 41 grados. El viento soplará de manera suave, contribuyendo a un ambiente apacible.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad o llevar a cabo las actividades diarias en un entorno confortable. Aprovechar el día al aire libre puede ser una excelente manera de recargar energías y compartir momentos agradables.

Cielo despejado y calor creciente en Burgos

Esta mañana en Burgos, el cielo se presenta mayormente despejado, favorecido por temperaturas suaves que rondan los 22 grados. La brisa, casi imperceptible, aporta un agradable frescor al ambiente. A medida que avance el día, se espera que el calor vaya en aumento, alcanzando una máxima de 38 grados por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia sigue siendo baja.

Con el sol brillando, es ideal salir bien hidratados y con ropa ligera para disfrutar de la jornada. No olviden los recursos para refrescarse, ya que el tiempo se tornará más cálido conforme se acerque la noche.

Palencia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado y una brisa suave que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 23 °C. A medida que avanza la jornada, el sol se impondrá y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 40 °C en la tarde, mientras el viento sopla del sureste a unos 10 km/h, aportando algo de alivio.

No obstante, se prevé que la tarde se torne un poco más calurosa, por lo que se recomienda hidratarse adecuadamente y buscar sombra en las horas pico. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h, dándole un toque dinámico a un día que promete ser cálido y soleado.

Brillante jornada para disfrutar al aire libre en Ávila

Esta mañana, Ávila se despierta con cielos despejados y un ambiente cálido, con temperaturas alrededor de los 24 grados. La suave brisa que sopla del sureste a unos 20 km/h proporciona una sensación de frescura que hace agradable el inicio del día. A medida que avance la jornada, el sol brillará intensamente, alcanzando una máxima de 36 grados, por lo que es recomendable vestir ropas ligeras y protegerse del sol. Disfruten de este espléndido día que invita a salir y respirar el aire libre.

Segovia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana. Con temperaturas que comienzan en 24°C, se espera que el mercurio suba hasta alcanzar los 37°C por la tarde, mientras que el viento del sureste, moderado a 15 km/h, aportará una agradable brisa.

Sin embargo, a medida que avance la jornada, el tiempo se tornará caluroso y se recomienda hidratación constante y protección solar. Aunque no hay previsión de lluvias, la sensación térmica podría alcanzar máximas de 37°C, por lo que es aconsejable evitar la exposición directa al sol durante las horas más intensas del día.

Ambiente cambiante con posibles lluvias en Soria

La jornada en Soria comienza con un amanecer fresco, donde las temperaturas rondan los 20 grados. El cielo se presenta despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz, que se extenderán hasta las 21:48. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar un máximo de 38 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse aún más cálida.

Por la tarde, el cielo lucirá parcialmente nublado y existe la posibilidad de algunas lluvias. La temperatura podría descender ligeramente en comparación con horas anteriores, pero mantendrá una sensación fresca en general. Con un viento que soplará a 10 km/h desde el este y una humedad variable, la tarde-noche promete ser una experiencia dinámica en el tiempo, donde se alternarán momentos de sol y tranquilidad.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET