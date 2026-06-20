Castilla y León: Chubascos y tormentas con viento fuerte, según AEMET

Las condiciones meteorológicas para hoy, 20 de junio de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se caracterizan por intervalos nubosos y chubascos dispersos que podrían presentarse con tormentas, especialmente por la tarde y noche. Aunque se prevé un ligero ascenso de las temperaturas, el viento variará entre flojo y moderado, pudiendo alcanzar rachas muy fuertes durante las tormentas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 20 de junio

Cielo nublado con probabilidad de lluvias en León

El cielo de León se despierta algo nublado, previendo una jornada marcada por la probabilidad de lluvias en la tarde-noche. La brisa matutina, suave y constante, acariciará la ciudad a unos 15 km/h, preparando el terreno para un día que, aunque comenzará fresco, verá ascender la temperatura hasta los 34 grados. A medida que el sol asome tímidamente a las 06:44, los primeros rayos buscarán iluminar un ambiente que, por momentos, se sentirá algo pesado debido a la alta humedad que alcanzará el 75%.

Ya por la tarde, el cielo se irá llenando de nubes más oscuras y el riesgo de chubascos se hará evidente, mientras el viento se mantendrá moderado. La sensación térmica, especialmente durante la tarde, podría disfrazar los 34 grados del termómetro, haciéndonos sentir hasta 33 en ocasiones. Con la puesta de sol a las 22:03, el ambiente invitará a prepararnos para un final de jornada que bien podría disfrutarse bajo un paraguas, ya que la lluvia parece acercarse con decisión.

Zamora: inestabilidad con probables lluvias y calor

Las calles de Zamora se despiertan envueltas en una brisa fresca, mientras las nubes comienzan a acumularse en el horizonte, presagiando una jornada marcada por la inestabilidad. A medida que avanza la mañana, el termómetro se mantiene confortable, rondando los 17 grados y aunque la probabilidad de lluvia es mínima hasta el mediodía, los cielos cubiertos podrían dar paso a sorpresas en las horas siguientes.

La tarde promete un cambio notable. Con temperaturas que alcanzan hasta los 35 grados, la sensación térmica se incrementa, aunque una probabilidad del 35% de lluvias y vientos que alcanzan ráfagas de hasta 75 km/h podrían alterar este panorama caluroso. Con un nivel de humedad que roza el 75%, se aconseja a los zamoranos llevar el paraguas y estar preparados para un clima variable, algo que siempre caracteriza a esta bella zona.

En la ciudad de Salamanca, un día cálido con nubes

El día amanece en Salamanca con temperaturas frescas que rondan los 17 grados, bajo un cielo mayormente despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la mañana, la temperatura alcanzará unos agradables 21 grados, aunque la sensación térmica puede hacer que se sienta un poco más fresca. Durante la tarde, el termómetro se elevará hasta los 35 grados, marcando una jornada calurosa, aunque con un cielo que se tornará parcialmente nublado.

Con una probabilidad de lluvia de hasta un 30%, la tarde-noche podría traer alguna chispa de humedad, pero no se espera un aguacero significativo. La brisa suave del viento del este a 5 km/h hará que el ambiente se sienta más llevadero, aunque la alta humedad, con valores que alcanzan el 95%, puede hacer que el aire se sienta pesado. Con casi 15 horas de luz, desde la salida del sol a las 06:50 hasta su puesta a las 21:57, será un día perfecto para disfrutar al aire libre, siempre que se esté preparado para los contrastes de calor en la tarde.

Valladolid: nubes y sensación fresca con posibilidad de lluvia

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente por la tarde, cuando se esperan valores más altos de temperatura. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 35 grados, con algunas posibilidades de lluvia en la tarde-noche. El viento será ligero, con rachas moderadas, lo que aportará una sensación de frescura.

Es un día ideal para pasear por el centro, disfrutando de un ambiente tranquilo que invita a realizar actividades al aire libre. No olvides llevar un paraguas, por si acaso y aprovechar la belleza de la ciudad, que siempre tiene algo especial que ofrecer.

Cielos nublados y lluvia a la vista en Burgos

La jornada en Burgos comenzará con cielos nublados y una temperatura mínima de 15 grados, donde, a medida que avance la mañana, se esperará una sensación térmica de hasta 17 grados. Sin embargo, el tiempo se tornará notablemente inestable por la tarde, con una alta probabilidad de lluvia y temperaturas que alcanzarán los 33 grados. Es recomendable llevar paraguas y optar por ropa ligera, ya que las ráfagas de viento de hasta 9 km/h podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

Palencia: ambiente fresco con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un ambiente fresco con temperaturas alrededor de los 15 grados, aunque la sensación térmica puede caer un par de grados más. A medida que avanza la jornada, el cielo irá cubriéndose y es probable que se registren chubascos intermitentes desde media mañana, intensificándose en la tarde con una probabilidad del 95%.

Conforme caiga la noche, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 20 grados, pero la humedad puede alcanzar el 60%, lo que dará lugar a un ambiente más cargado. Ante esta situación, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, especialmente si se planea salir a disfrutar de la tarde-noche en la ciudad.

Cielo despejado con posibilidad de lluvia en Ávila

Las primeras horas de la jornada en Ávila se presentan con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de una mañana al aire libre. Las temperaturas rondan los 20 grados, mientras la humedad se mantiene en niveles cómodos, lo que contribuye a una sensación térmica agradable.

A medida que avanza el día, se espera que el cielo continúe mayormente despejado, aunque hacia la tarde-noche la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados, así que una chaqueta ligera será perfecta para las horas más frescas. Es un buen día para salir a pasear y aprovechar la luz del sol.

Segovia: cielo despejado y lluvias a la vista

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de un fresco despertar con temperaturas que rondan los 20 grados. A medida que avanza el día, el sol comienza a calentar y, aunque la tarde se presentará más nublada, el mercurio ascenderá hasta los 34 grados, creando un contraste notable con la mañana.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ya que se esperan lluvias dispersas en la tarde-noche con una probabilidad del 50%. El viento soplará del sur a unos 15 km/h, así que se recomienda llevar un paraguas si planeas estar al aire libre más tarde.

Cielo despejado antes de la lluvia en Soria

La jornada en Soria comienza con un amanecer fresco, donde la temperatura mínima ronda los 15 grados y el cielo se presenta mayormente despejado. A medida que avanza la mañana, el sol alcanzará su punto más alto, calentando el ambiente con una sensación térmica que podría llegar hasta los 33 grados, brindando un respiro antes de la tarde.

Sin embargo, la tranquilidad matutina dará paso a un horizonte más amenazante, ya que se espera una alta probabilidad de lluvias en la tarde y noche. Las nubes comenzarán a cubrir el cielo, dejando atrás el cielo soleado de la mañana. Esta evolución hará que la sensación térmica se mantenga alta, con un máximo de hasta 33 grados y una humedad que podría llegar al 70%. Con estas condiciones, la tarde se presagia variable y las últimas luces del día, hasta las 21:47, traerán consigo la posible llegada de precipitaciones.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET