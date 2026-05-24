Castilla y León: Chubascos y nubes hoy según AEMET, con vientos variables y ascenso de temperaturas

Hoy, 24 de mayo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta variado, con intervalos nubosos y algunas nubes de evolución que traerán chubascos dispersos, especialmente en el cuadrante noroeste, donde podrían ser fuertes y venir acompañados de granizo. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas ascenderán en el oeste. Asimismo, se esperan vientos de este o variables, flojos a moderados, pero con rachas intensas asociadas a las tormentas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 24 de mayo

Nubes y lluvias acompañan el calor en León

El cielo se despereza lento, cubriendo a León con una capa de nubes que traerán consigo la posibilidad de lluvias durante la jornada, especialmente en la tarde-noche. Esta mañana, con temperaturas que apenas alcanzarán los 16 grados, la sensación térmica podría descender a 14, dejando el aire algo frío y húmedo, lo que hará que los paseos se sientan más frescos. La brisa del sureste soplará suavemente, añadiendo un toque fresco y recordándonos que todavía estamos en esa transición hacia el calor primaveral.

Ya por la tarde, el termómetro podría llegar a marcar 30 grados, pero la alta humedad, que rondará el 75%, puede hacer que el ambiente se sienta pesado y cargado. En este contexto, no es de extrañar que la tarde nos sorprenda con chubascos intensos, haciendo que prepararse con un paraguas sea una buena idea. Mientras el sol se despida a las 21:46, el aire se refrescará, ofreciendo un respiro ante la calidez del día, aunque la lluvia podría acompañar esa última luz del día.

Zamora: ambiente gris con probabilidad de lluvia

Zamora despierta envuelta en un manto gris que presagia un día inestable. El viento sopla del sureste, trayendo consigo nubes cargadas que ya empiezan a amenazar con lluvia, mientras el termómetro marca una mínima de 16 grados. A medida que avanza la mañana, la posibilidad de precipitaciones aumenta, alcanzando un 75% hacia el mediodía.

La tarde no será mucho más benigna, con un 80% de probabilidad de lluvias y ráfagas que pueden superar los 30 km/h. Aunque se alcanzarán temperaturas máximas de 34 grados, la sensación térmica puede llegar a 33 grados, haciéndonos sentir un alivio momentáneo mientras el aire se vuelve más húmedo. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para una jornada de sorpresas.

En la ciudad de Salamanca, ambiente cambiante con posibles lluvias

La jornada comienza con un amanecer fresco en Salamanca, ya que la temperatura mínima se sitúa en 17°C, aunque la sensación térmica podría descender a 16°C. A medida que avance la mañana, el cielo lucirá mayormente despejado, pero no se descartan algunas nubes. A partir del mediodía, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando el 30%, lo que podría dar paso a un ambiente algo húmedo. El viento soplará de dirección sur a una velocidad moderada de 10 km/h, sin llegar a ser molesto.

Por la tarde, el panorama cambiará drásticamente. La probabilidad de lluvia asciende al 60% y el cielo se tornará parcialmente nublado, añadiendo un matiz más sombrío a la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 32°C, pero la sensación térmica podría llegar incluso a los 32°C, haciéndola calurosa. Con humedad relativa que podrá tocar el 45%, la tarde se presentará pesada. Los salmantinos disfrutarán de aproximadamente 14 horas de luz desde el amanecer a las 06:57 hasta la puesta de sol a las 21:41.

Valladolid: cielo nuboso con posible lluvia

El tiempo se presenta templado, con un cielo algo nuboso que podría dejar caer algunas gotas en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados y se espera un viento leve que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en ciertos momentos.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por el parque o simplemente salir a realizar actividades al aire libre. Con un ambiente tranquilo y sin grandes alertas, se puede aprovechar cada rincón de la ciudad y disfrutar de las pequeñas cosas que nos ofrece el día.

Cielo despejado y ambiente agradable en Burgos

La mañana en Burgos se presenta fresca y despejada, con temperaturas rondando los 16 grados, lo que invita a disfrutar de un agradable paseo por la ciudad. A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una máxima de 30 grados por la tarde, aunque el viento de 10 km/h asegurará que la sensación térmica se sienta cómoda. Con un cielo que podría nublarse ligeramente por la tarde, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, perfecta para disfrutar de un atardecer en terraza.

Palencia: cielo nublado y posibilidad de lluvia

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas, con mínimas alrededor de 16 grados. A medida que avance el día, el mercurio alcanzará los 33 grados y se anticipan nubes variables junto con una leve brisa de 10 km/h desde el este, que aportará algo de frescura a la tarde.

Sin embargo, es recomendable estar preparado, ya que la tarde-noche podría traer precipitaciones puntuales con un 40% de probabilidad. La humedad relativa se elevará hasta un 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, alcanzando hasta los 33 grados.

Agradable día para pasear en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos mayormente despejados y una temperatura suave que ronda los 17 grados. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la sensación térmica puede variar, alcanzando hasta 29 grados. A medida que avance el día, el ambiente se mantendrá agradable, con temperaturas que llegarán a un máximo de 16 grados por la tarde.

Para disfrutar de esta jornada, es ideal optar por ropa ligera y cómoda, ya que el viento del sureste comenzará a soplar con moderada intensidad. En resumen, un día propicio para pasear y disfrutar del aire libre sin preocupaciones, ya que no se esperan lluvias por la tarde-noche.

Segovia: cielo despejado y sol radiante

Las primeras horas traen consigo un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar del fresco matutino, con temperaturas que rondan los 17°C. A medida que avanza el día, el sol tomará el protagonismo y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 29°C por la tarde, bajo la suave brisa proveniente del sureste.

Aunque el día promete ser soleado, se recomienda llevar a mano una chaqueta ligera para la mañana y mantenerse hidratado por la tarde, ya que la humedad alcanzará valores del 35%. La noche cerrará con temperaturas agradables y el cielo continuará despejado hasta el ocaso a las 21:35.

Cielo despejado con probabilidad de lluvia en Soria

El día comienza con la salida del sol a las 06:51, iluminando un cielo despejado que promete un ambiente tranquilo. Las temperaturas matinales rondan los 16°C, aunque la sensación térmica puede ser un poco más fresca. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará un máximo de 30°C, con vientos del sureste a unos 10 km/h, creando una sensación de calor moderado.

Sin embargo, la tarde-noche traerá un cambio en el horizonte, cuando la probabilidad de lluvia se presente. Aunque las nubes comenzarán a acumularse, la temperatura se mantendrá en 27-25°C. La humedad relativa jugará un papel importante y con una máxima del 70%, la sensación térmica puede sentirse más intensa a pesar de un cielo que se irá oscureciendo progresivamente. Al final del día, Soria disfrutará de aproximadamente 14 horas de luz antes de que el sol se ponga a las 21:31.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET