Ibuprofeno en el embarazo. Todo lo que necesitas saber

Sal de dudas sobre la ingesta de este fármaco cuando se está esperando un hijo

Cuando se está esperando un hijo es fundamental controlar, por ejemplo, los alimentos que se toman pero también se requiere no ingerir ningún medicamento sin prescripción médica. Y es que no solo está en juego la propia salud sino la del bebé. Es más, esa regla hay que respetarla para no generar complicaciones de ningún tipo. Precisamente por todo esto es por lo que, a continuación, vamos a abordar la toma de ibuprofeno en el embarazo.

Sí, vamos a intentar sacar de dudas acerca de si se puede hacer uso de ese fármaco o no. Toma nota.

El ibuprofeno

Lo primero que tenemos que hacer es conocer un poco más a fondo al citado medicamento. En este caso, podemos exponer que se trata de un antiinflamatorio no esteroideo que se encuentra entre los fármacos más utilizados.

Y es que realiza tres funciones muy útiles: una antiinflamatoria, también consigue reducir el dolor y, además, ayuda a bajar la fiebre. De ahí que se pueda utilizar para hacerle frente tanto a un dolor de cabeza como a una torcedura, un dolor de dientes, fiebre o un esguince, por ejemplo.

Se puede usar en niños siguiendo las indicaciones del pediatra y está disponible a la venta tanto en pastillas como en sobres.

¿Se puede tomar en el embarazo?

Una vez que hemos conocido un poco más en profundidad al ibuprofeno, llega el momento de saber si se puede tomar o no durante el embarazo. En este caso, los profesionales sanitarios vienen a indicar, según los últimos estudios llevados a cabo, que no está recomendado tomarlo durante la gestación. ¿Por qué? Básicamente porque puede traer consecuencias adversas para el bebé como son las siguientes:

Si la mujer toma elevadas dosis de este fármaco durante los nueve meses pueda provocar problemas de infertilidad en el pequeño que tenga.

que tenga. En el caso de que la gestante lo ingiera durante el tercer trimestre del embarazo puede traer consigo que el feto sufra lo que se conoce como cierre prematuro del ductus arterioso , que es la comunicación existente entre la aorta y el sistema arterial pulmonar. Este viene a ser una anormalidad fetal de gravedad, ya que lo habitual es que el citado ductus se cierre una vez que el pequeño ha nacido.

, que es la comunicación existente entre la aorta y el sistema arterial pulmonar. Este viene a ser una anormalidad fetal de gravedad, ya que lo habitual es que el citado ductus se cierre una vez que el pequeño ha nacido. La ingesta del ibuprofeno, además, tenemos que establecer que, en relación a lo expuesto en el punto anterior, puede provocar que el bebé que viene en camino sufra hipertensión pulmonar así como un aumento de la tensión arterial.

así como un aumento de la tensión arterial. De la misma manera, se viene a indicar que tomar este fármaco en la recta final del embarazo puede traer consigo ciertas complicaciones en el momento del parto.

Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto, podemos hacer hincapié en otra serie de datos relevantes acerca del ibuprofeno:

Durante la fase de la lactancia sí se puede tomar , siempre que así lo indique el médico y que este establezca la dosis adecuada. Los últimos estudios llevados a cabo sobre este medicamento han venido a determinar que su ingesta se puede asociar a un aumento de las probabilidades de sufrir un ictus , un infarto o de tener algún problema de tipo trombótico. Precisamente por este motivo se aconseja que siempre que haya que ingerirlo sea la dosis más baja posible y dejar de tomarlo una vez que el dolor que se tenga haya desaparecido. No está especialmente recomendado su ingesta por parte de personas que tengan asma ya que ese les puede llevar a tener que sufrir una crisis asmática. El hecho de que el ibuprofeno venga a irritar lo que es la mucosa del estómago, propicia que se incrementen los riesgos de sufrir una úlcera de tipo gastroduodenal. En el caso de los niños, es necesario que sea el pediatra el que determine si es recomendable en cada caso la ingesta del ibuprofeno. De considerar que es necesario, deberá establecer muy correctamente la dosis. Para eso tendrá en cuenta no solo la edad del menor sino también su peso.



Como ves, son datos muy específicos que vienen a dejar patente los riesgos de tomar ibuprofeno en el embarazo. Fuera de estos nueve meses también se requiere tener precaución al respecto.