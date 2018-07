Consejos para comprar las sandalias a tus hijos

Sin lugar a dudas, cuando llega el verano procedes a renovar el vestuario de tus hijos y eso supone no solo comprarles nuevas camisetas o pantalones sino también calzado adecuado. En concreto, ahora lo que pretendemos es ayudarte a poder comprar las sandalias que necesitan los pequeños de tu casa para poder ir a la moda y con los pies en las mejores condiciones.

¿Cómo vamos a ayudarte? Dándote a conocer los consejos imprescindibles para adquirirlas. Es decir, los criterios que debes tener en cuenta para poder dar con el modelo idóneo. Toma nota:

El uso

El primer aspecto que debes tener claro es para qué van usarlas tus niños. Y es que no es lo mismo comprarles unas sandalias para el día a día que otras para una ocasión especial o bien incluso para ir a la playa o piscina. Por ese motivo, piensa bien para qué deseas que las lleven y así podrás dar con las idóneas, tanto en cuanto a materiales como a diseño.

Cómodas

Una máxima fundamental que siempre debe cumplir el calzado que le adquieras a tus hijos es que les resulte cómodo. Si no están a gusto con este se quejarán de forma constante, podrán sufrir rozaduras, no querrán ponérselo…

Por este motivo es necesario que el modelo que se elija para el pequeño en cuestión hay que probárselo bien e incluso hacer que camine para que sienta si está a gusto o no con él.

Sujetas al pie

En pro de velar por la salud y el bienestar de tus pequeños, es fundamental que las sandalias que les compres se les queden bien sujetas al pie. Gracias a eso tendrás la tranquilidad no solo de que no se les caerán sino también de que caminarán de forma correcta. Piensa que, en ocasiones, se puede dar la circunstancia de que adquieran mala postura al andar, que se tuerzan el tobillo o incluso que se caigan si ese calzado no está bien sujeto y ajustado.

A la hora de ofrecer esa sujeción pueden disponer de tiras de velcro en la zona del empeine como de tiras con hebilla a la altura del tobillo, por ejemplo.

Antideslizantes

De la misma manera, en esta lista de consejos para comprar las chanclas a tus hijos no se puede pasar por alto el que es necesario e imprescindible que cuenten con una suela antideslizante. Sí, es la manera de que no se escurran en distintas superficies y se hagan daño si acaban cayéndose. Un aspecto este que siempre hay que tener muy en cuenta, pero más ahora en verano cuando los pequeños caminan por superficies que pueden estar algo mojadas como los alrededores de piscinas, por ejemplo.

Otros consejos para comprar las sandalias a tus hijos

Aunque las que te hemos dado a conocer son las principales recomendaciones que debes tener en cuenta a la hora de comprar las sandalias para tus niños, hay otras que también son importantes. Nos estamos refiriendo a algunas como estas:

El material . Sin lugar a dudas, en el mercado vas a encontrar una gran variedad de materiales que se usan para confeccionar calzado. No obstante, ten presente que la piel de tus hijos es muy sensible , de ahí que debas poner mucho cuidado en la elección del adecuado. Tanto para el día a día como para ocasiones más especiales, sin lugar a dudas, lo recomendable es decantarse por unas sandalias de piel.

. Sin lugar a dudas, en el mercado vas a encontrar una gran variedad de materiales que se usan para confeccionar calzado. No obstante, ten presente que , de ahí que debas poner mucho cuidado en la elección del adecuado. Tanto para el día a día como para ocasiones más especiales, sin lugar a dudas, lo recomendable es decantarse por unas sandalias de piel. La talla . Hay progenitores que no dudan en comprarles a sus hijos calzado con una talla más grande de la que les corresponde. Lo hacen porque dicen lo típico de “así les sirve más tiempo”, pero eso es un error. ¿Por qué? Porque los niños no tendrán la comodidad necesaria. De la misma manera, las sandalias tampoco se ajustarán a su pie como es debido y eso puede causarles algún tipo de daño. Por tanto, debe ser de su talla.

. Hay progenitores que no dudan en comprarles a sus hijos calzado con una talla más grande de la que les corresponde. Lo hacen porque dicen lo típico de “así les sirve más tiempo”, pero eso es un error. ¿Por qué? Porque los niños no tendrán la comodidad necesaria. De la misma manera, las sandalias tampoco se ajustarán a su pie como es debido y eso puede causarles algún tipo de daño. Por tanto, debe ser de su talla. Ni que decir tiene que hay que optar por un modelo que tenga la planta realizada en un material transpirable. Si no es así, los pies de los niños sufrirán pues se “recalentarán”, como se dice de forma coloquial.

Sigue estas recomendaciones y, sin lugar a dudas, les comprarás a tus hijos las sandalias idóneas para que puedan disfrutar de este verano.