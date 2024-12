Vox acusa al PP balear de «traicionar» a los fundadores de su partido por no derogar la Ley de Memoria

Vox ha acusa al PP balear de «traicionar» a los padres fundadores de su partido por no derogar la Ley de Memoria al abstenerse en la votación de hoy en el Parlament balear, lo que ha permitido a la izquierda mantener esta legislación aprobada por el anterior Govern de la socialista Francina Armengol.

La propuesta de Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática no ha salido adelante entre reproches mutuos de los que fueron socios de investidura hasta hace una semana cuando Vox rompió con el PP, por no incluir el español junto al catalán como lengua vehicular en la enseñanza.

El intento de Vox no ha prosperado gracias a la abstención de los populares en virtud de los acuerdos alcanzados con la oposición de izquierdas, para sacar adelante los decretos de inundables y de corrección de las enmiendas aprobadas por error y que han sido convalidados también este martes.

Desde Vox el portavoz adjunto parlamentario, Sergio Rodríguez, ha acusado al al PP de traicionar a sus votantes, a la memoria de sólo una parte de las víctimas de la Guerra Civil e incluso a los padres fundadores de su partido. Desde las filas populares han acusado a los diputados de Vox de traicionar el pacto de investidura, al no permitir volver a votar las enmiendas aprobadas por error en el decreto de simplificación y conducir inevitablemente a la retirada de los Presupuestos autonómicos tras el bloqueo en las negociaciones.

Rodríguez ha culpado al PP de cometer una «profunda equivocación» al ofrecer a la izquierda una victoria en el plano de las ideas. «Los decretos, el presupuesto y los gobiernos van y vienen, pero las ideas permanecen y cada vez que se gana en el debate de las ideas, nuestra libertad se hace un poco más pequeña», ha afirmado. Rodríguez ha recordado al PP el papel en la Transición de varios ministros de Franco y fundadores de lo que hoy es el PP.

«Ustedes hoy con su voto van a decir que sus fundadores eran una banda de fascistas y se van a pegar un tiro con las balas y la pistola de la izquierda. Hoy, cuando aprieten el botón, no es a Vox a quien comprometen, es a ustedes y a sus padres fundadores», ha señalado Rodríguez.

El diputado de Vox ha parafraseado las últimas palabras de Aurora Picornell («con qué balas mataréis las ideas») preguntándose «con qué leyes mataréis las ideas». Se ha mostrado convencido de que tarde o temprano esta situación será revertida. «Más pronto que tarde todas estas leyes de memoria caerán, seguro», ha apuntado.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, por su parte, ha lamentado que después de dos meses de negociación, y tras lo sucedido en el pleno de hoy, el único objetivo del Govern y el PP ha sido «engañar y mentir» a la ciudadanía para «echarse en los brazos de la izquierda». «Ya lo explicará en la próxima campaña electoral», ha señalado Cañadas.

Para Cañadas, la agenda del Ejecutivo autonómico la dirigen la Obra Cultural Balear y la izquierda (que nunca les votarán) y al Govern de Prohens sólo le queda pactar dos años «con los enemigos de España o convocar elecciones».

Frente a las críticas de Vox, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha celebrado que el pleno del Parlament haya tumbado este martes, con los votos en contra de la izquierda y la abstención del PP, la propuesta de Vox para derogar la ley de memoria democrática, con una palabra: «Dignidad».

En un mensaje publicado en la red social ‘X’, Armengol ha aplaudido que este martes en el Parlament «se impone la cordura, vence la democracia y resiste la memoria».

«Verdad, justicia, reparación. Y orgullo, mucho orgullo», ha concluido su mensaje la también secretaria general de los socialistas de Baleares.