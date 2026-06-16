Los vecinos del edificio incendiado de Magaluf recuperan los enseres de sus viviendas a la espera del peritaje

El número de vecinos del edificio Trianon II alojados en hoteles ha aumentado hasta 48. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Calvià han priorizado el alojamiento en establecimientos cercanos al inmueble siniestrado por el fatal incendio en el que fallecieron dos personas, especialmente en el caso de familias con menores a su cargo.

A lo largo del día de hoy se espera el peritaje del edificio, mientras que una empresa especializada procedente de Murcia asumirá las labores de limpieza. Durante la tarde de ayer, lunes, los residentes pudieron acceder de forma puntual a sus viviendas para recoger parte de sus pertenencias personales. Por su parte, Policía Local y Guardia Civil mantienen un dispositivo coordinado de vigilancia permanente en el inmueble.

El presidente de la comunidad, Shane Levy, ha agradecido la ayuda recibida tras el trágico suceso. «Servicios Sociales del Ayuntamiento de Calvià está actuando a un nivel increíble y es de agradecer. En los primeros días estábamos muy indignados, porque parecía que nadie nos iba a ayudar y que nos quedaríamos sin apoyo. Sin embargo, han demostrado todo lo contrario: nos han respaldado en todo momento. Un diez para el Ayuntamiento, los concejales, Servicios Sociales y las fuerzas de seguridad, que están protegiendo el edificio», ha manifestado.

Asimismo, Levy ha destacado la solidaridad de vecinos y comerciantes de la zona, que han donado ropa, alimentos y otros productos necesarios para los afectados.

A la espera de nuevos peritajes e informes técnicos, el presidente de la comunidad de vecinos ha avanzado que el regreso a las viviendas se demorará más de lo previsto. «No esperábamos encontrarnos el edificio en el estado en el que está. Pensábamos que el proceso sería más rápido, pero todo indica que será largo. Nos gustaría volver a una cierta normalidad lo antes posible, pero entre las inspecciones estructurales, la revisión de suministros como la electricidad y el agua, y las tareas de limpieza, nos han indicado que habrá que esperar al menos un mes para poder acceder con seguridad», ha explicado.