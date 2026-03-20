El uruguayo que reventó la boca a una dependienta de Palma para robar chuches pide perdón: «Fue sin querer»

Tras haber sido detenido y también agredido como reprimenda por haber reventado la boca a una dependienta para robarle tres chucherías en una tienda de Palma, ahora el uruguayo de 30 años acusado de un delito de robo con violencia y lesiones leves ha difundido un mensaje de arrepentimiento.

En un vídeo grabado en el Parque de las Velas, cerca de la calle Manuel Azaña, el hombre ha comparecido con gesto contenido retractándose de lo ocurrido y pidiendo perdón. «Lo siento un montón, estas cosas en según qué tipo de situaciones se salen de contexto totalmente. Fue sin querer, realmente”, ha afirmado ante la cámara.

Cabe recordar que el suceso tuvo lugar alrededor de las 17:30 horas en la céntrica calle Cadena. En ese momento, una dependienta se vio envuelta en una violenta escena. El hombre tomó tres golosinas del mostrador sin abonarlas y, al ser recriminado por ello, reaccionó de forma desproporcionada. La tensión escaló en cuestión de segundos hasta desembocar en un puñetazo directo al rostro de la mujer, que sufrió una herida sangrante en la boca y quedó visiblemente aturdida.

Pero el episodio no terminó ahí. Fuentes policiales señalan que el agresor portaba un tubo metálico de considerable longitud, el mismo que aparece en las imágenes difundidas posteriormente, y que habría utilizado para amedrentar a quienes se encontraban en las inmediaciones.

Algunos vecinos aseguran reconocer al individuo como una persona habitual en la zona, dedicada a pedir limosna, y sostienen que su comportamiento puede tornarse violento cuando no obtiene respuesta.

Tras la agresión, varios ciudadanos dieron aviso inmediato a los agentes de la Policía Local que se encontraban de servicio en el cercano edificio del Ayuntamiento. Se inició entonces una breve pero intensa persecución a pie que concluyó a escasa distancia del lugar de los hechos. Los agentes lograron reducir al sospechoso y hacer que soltara el objeto metálico antes de proceder a su identificación y detención.

La víctima fue atendida en el lugar y posteriormente informada de la conveniencia de recibir atención médica. Por su parte, el detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde continúan las diligencias judiciales.

El suceso ha reavivado la preocupación entre vecinos y comerciantes, que advierten de un aumento de incidentes similares en zonas concurridas del centro, donde la tensión cotidiana puede, en ocasiones, estallar sin previo aviso.