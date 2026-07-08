La Universitat de Mallorca refuerza su apuesta por la internacionalización en un encuentro con el Cuerpo Consular de Baleares

La Universitat de Mallorca UMAC-ADEMA mantuvo este pasado martes un encuentro institucional con miembros del Cuerpo Consular de Baleares en el Campus Palma-Son Rossinyol, con el objetivo de presentar las líneas estratégicas de la nueva institución universitaria y abrir nuevas vías de colaboración académica, cultural, científica e internacional.

La reunión se enmarca en la voluntad de la nueva universidad de reforzar su dimensión internacional y establecer puentes de cooperación con instituciones, universidades, entidades culturales y agentes económicos de otros países. En este sentido, la UMAC-ADEMA aspira a favorecer el intercambio de alumnado, profesorado e investigadores, impulsar proyectos compartidos y contribuir a la proyección exterior de Mallorca y Baleares desde el ámbito universitario.

El encuentro estuvo presidido por el presidente del Consejo de Gobierno de la Universitat de Mallorca, Diego González, junto al vicerrector de Alumnado e Internacionalización, Carles Baeza. Durante la jornada, los representantes consulares conocieron de primera mano el proyecto de la UMAC-ADEMA, su modelo académico, su red de campus, sus infraestructuras docentes y clínicas, así como su vocación de convertirse en un polo de atracción de talento nacional e internacional.

La visita contó con la participación de representantes consulares de Francia, Malta, Suiza, Marruecos, Estonia, Mónaco y Ucrania, encabezados por el decano del Cuerpo Consular de Baleares, Michel Magnier. También asistieron Zakaria Balga, cónsul del Reino de Marruecos y miembro de la comisión de Protección Consular; Pablo Collado Serra, presidente de la Comisión de Diplomacia Económica; Mirtha Erhart-Zimmerli, presidenta de la Comisión de Educación y Formación; Guillermo Dezcallar, miembro de la Comisión de Cultura; Laura Calvo, cónsul del Principado de Mónaco; y Volodymyr Nosov, cónsul honorario de Ucrania.

Durante la visita, los miembros del Cuerpo Consular de Baleares recorrieron las instalaciones del Campus Palma-Son Rossinyol, un espacio equipado con laboratorios, áreas de simulación virtual 3D háptica, Clínica Universitaria, boxes docentes y diferentes espacios vinculados a las Ciencias de la Salud y las Bellas Artes.

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la presentación de la Clínica Universitaria, que cuenta con espacios clínicos dotados de tecnología digital, sistemas 3D, TAC-CBCT, escáner intraoral, láser dental, sondas periodontales digitales, impresoras 3D y microscopios digitales. Además, la institución dispone de simuladores virtuales odontológicos hápticos y holográficos que permiten al alumnado entrenar la práctica clínica en entornos inmersivos antes de atender a pacientes reales.

Esta apuesta por la innovación docente y la tecnología aplicada forma parte del modelo académico de la UMAC-ADEMA, basado en la formación práctica, la investigación aplicada, la digitalización y la conexión con las necesidades reales del entorno sanitario, social, cultural y económico de Baleares.

El presidente del Consejo de Gobierno de la Universitat de Mallorca, Diego González, agradeció la presencia de los representantes consulares y destacó la importancia de este primer encuentro institucional. «Para la Universitat de Mallorca es un honor recibir a miembros del Cuerpo Consular de Baleares y poder compartir con sus representantes el proyecto académico, investigador e institucional que estamos construyendo para Mallorca y para el conjunto de Baleares. Esta visita supone una oportunidad para abrir nuevas vías de diálogo, cooperación y colaboración internacional desde el ámbito universitario», aseguró González.

Asimismo, el presidente subrayó que la internacionalización constituye uno de los ejes estratégicos de la nueva institución. En este sentido, recordó que ADEMA mantiene acuerdos y relaciones académicas con instituciones internacionales, así como alianzas con universidades y centros de referencia en Europa, América y Asia, orientadas al intercambio de alumnado, profesorado e investigadores, la cooperación docente y el desarrollo de proyectos conjuntos.

«Queremos que la Universitat de Mallorca nazca conectada con el territorio, pero también abierta al mundo. Nuestra voluntad es atraer talento internacional, proyectar el conocimiento generado en Baleares y construir una universidad capaz de crear oportunidades académicas, científicas y culturales más allá de nuestras islas», añadió el presidente del Consejo de Gobierno.

González concluyó reiterando su agradecimiento al Cuerpo Consular de Baleares por su visita, su interés y su disposición al diálogo institucional y expresó su confianza en que este encuentro pueda ser el punto de partida para futuras colaboraciones académicas, culturales, científicas e institucionales con distintos países. En este sentido, el presidente del Consejo de Gobierno recordó que ADEMA mantiene relaciones con más instituciones internacionales para proyectos de investigación, intercambio académico y colaboración docente, además de alianzas con universidades y centros de referencia en países como Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Italia, Alemania, Polonia, Francia, China, Ecuador, Malta, Uzbekistán o Rumanía.

Entre ellas figuran instituciones como University of the Arts London, Columbia College Chicago, Universidad de Princeton, University of Oxford, Yale University, Universidad de Oslo, Leeds Arts University, Accademia di Brera, Università degli Studi di Torino, Universidad de Gdansk y FHNW Academy of Arts and Design de Basilea, entre otras.

El decano del Cuerpo Consular de Baleares, Michel Magnier, mostró su satisfacción y felicitó a ADEMA por esta excelente iniciativa tras la visita institucional a la Universitat de Mallorca y puso de manifiesto el interés del Cuerpo Consular por establecer líneas de trabajo y colaboración con la nueva institución universitaria.

Magnier afirmó que este primer encuentro permite abrir un espacio de diálogo entre la universidad y los representantes consulares presentes en Baleares, con la voluntad de que esta relación pueda materializarse en futuros convenios y proyectos de colaboración en las diferentes áreas educativas, académicas, culturales y sociales de la Universitat de Mallorca.

La Universitat de Mallorca nace con el objetivo de ampliar, diversificar y fortalecer la oferta de educación superior en Baleares, especialmente en sectores estratégicos y de alta demanda. La institución prevé desplegar una oferta académica de grado, máster y doctorado orientada a áreas clave como las Ciencias de la Salud, la Arquitectura, el Arte, el Diseño, la Tecnología, las Humanidades y la Gestión.