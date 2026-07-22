Tragedia en Formentera: mueren dos chicas que iban en moto tras ser arrolladas por un taxi

Tragedia en las carreteras de Formentera. Dos jóvenes que viajaban en moto han fallecido este miércoles al ser arrolladas por un taxi. El accidente ha ocurrido alrededor de las 11:27 horas a la altura de Cala Dúo, al norte de la isla.

Según ha informado el SAMU 061, las dos víctimas iban en la misma moto y han sido alcanzadas por un taxi en la carretera que une Es Pujols con La Savina. Hasta el lugar del suceso, entre otros, se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico.

Al llegar los efectivos de emergencia, una de las jóvenes presentaba signos incompatibles con la vida. La otra afectada, de unos 25 años, estaba en parada y, a pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por estabilizarla, no ha sido posible y también ha fallecido.