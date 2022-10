El portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, le dicho a la presidenta Armengol que este martes «hizo su último discurso como líder del Ejecutivo» en un debate de Política General. «Hizo un discurso a la desesperada lanzando fuegos artificiales , expresando su nerviosismo y quemando todas las naves. Ayer usted empezó la campaña electoral más cara de la historia», ha afirmado Costa en el Parlament.

El portavoz del PP ha proseguido así: «Usted ayer hizo muchos anuncios pero no pudo hacer ningún balance de su gestión porque la realidad es muy clara, es la constatación de su fracaso». En este punto Costa ha lanzado la siguiente pregunta a la presidenta: «¿Viven los ciudadanos mejor que hace ocho años?». La respuesta es «no», según Costa y «todo el dinero que dijo que repartiría es porque los ciudadanos están peor que nunca».

Costa ha recordado los datos sobre la inflación y el precio de la cesta de la compra para concluir que las medidas fiscales anunciadas por la presidenta son «claramente insuficientes». «Con 670 millones de presupuesto podía bajar los impuestos pero se ha quedado a medio camino».

El portavoz del PP ha considerado que el Govern de Armengol podría ser mucho más ambicioso y bajar el IRPF como han hecho otros presidentes autonómicos. «Usted, señora Armengol, no se aparta ni un milímetro de lo que le indica Pedro Sánchez y si el presidente le dice que no baje el IRPF, usted no lo baja. Lo suyo es un discurso de ricos y pobres».

Costa ha continuado su intervención detallando los datos sobre el aumento de la pobreza en Baleares, el aumento de las colas del hambre y del número de personas que piden ayuda social. «En Baleares crecen las desigualdades y el problema no es que haya ricos, el problema es que las rentas medias lo están pasando mal y cada vez tienen más dificultades».

Costa ha afirmado que Armengol anunció este martes un plan de medidas con iniciativas que ya se le habían propuesto junto a otras propuestas «electoralistas» e «insuficientes», en relación a las medidas fiscales. El portavoz del PP ha señalado que el Govern «se ha quedado a medio camino».

Modelo de sociedad subsidiada

El portavoz del PP también le ha reprochado a Armengol su modelo de sociedad subsidiada. «No todo es gastar, se ha de gestionar con eficacia y eficiencia». A continuación se ha referido a la situación de la sanidad, las largas listas de espera, la falta de médicos y la «desastrosa» situación de la asistencia sanitaria en Menorca e Ibiza.

No han faltado en la intervención de Costa las referencias a la noche de copas de Armengol en en el Hat Bar en plena pandemia, la vacunación de altos cargos antes de hora y el incremento del número de altos cargos y asesores en el Ejecutivo balear.

Costa, informa Europa Press, ha lamentado que los casos de enchufismo se reproduzcan mientras el Govern «ha sido incapaz en ocho años de reducir listas de espera, evitar que 67.000 personas estén esperando para tener cita con un especialista o que otras 14.000 lleven más de cuatro meses esperando una operación, lo que supone un 20 por ciento más de las que había esperando en 2015».

En materia de Educación, el portavoz del PP ha advertido que en el inicio de curso «más caro de la historia» el Govern «ha obligado» a las familias a comprar libros de texto nuevos «por sus prisas con la Lomloe» y a preparar los temarios «corriendo».

También ha alertado de que los centros docentes cuentan hoy con más barracones que hace ocho años y un 80 por ciento de las infraestructuras educativas previstas para estas dos legislaturas no se han ejecutado.

«¿Dónde está la diversificación económica?»

«¿Dónde está el cambio de modelo económico? ¿Dónde está la diversificación económica?», ha preguntado Costa en materia económica. Según el portavoz ‘popular’ la «falta de gestión» ha evidenciado la incapacidad de gestionar una temporada turística récord.

«Es responsabilidad de la señora Armengol gestionar los fenómenos de congestión que se puedan producir, con el objetivo de hacer el turismo socialmente sostenible, pero usted ha hecho dejación de funciones y tanto residentes como turistas han tenido que soportar situaciones indeseables de saturación que se podían evitar», ha asegurado Costa.

También es responsabilidad de Armengol, ha afirmado Antoni Costa, dotar a Baleares de las infraestructuras que permitan la sostenibilidad ambiental.

Para Costa es «realmente indignante» que el Govern disponga de 80 millones anuales del canon de aguas, 120 millones de la ecotasa, 110 millones del factor de insularidad y centenares de millones de euros de los fondos europeos Next Generation y sigan produciéndose, y hasta se incrementen los vertidos de aguas fecales al mar.

Sobre vivienda, el portavoz del PP en la Cámara autonómica ha recordado que esta «iba a ser la legislatura de la vivienda» pero que, tras ocho años «se están entregando corriendo las pocas llaves que se puede».