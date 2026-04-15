Un ‘Tinder’ para compartir vivienda: la apuesta de un estudiante mallorquín de 17 años contra la crisis del alquiler

La creciente dificultad para acceder a la vivienda en Baleares continúa marcando el día a día de miles de jóvenes, obligados en muchos casos a compartir piso en condiciones poco ideales o incluso a abandonar el archipiélago ante la imposibilidad de asumir los altos precios del alquiler. En este contexto, un estudiante de Mallorca ha decidido dar un paso al frente con una propuesta tecnológica que busca aliviar esta problemática creando un ‘Tinder’ para compartir vivienda.

Eric Herreros, de tan solo 17 años, ultima el lanzamiento de Ca Nostra, una aplicación móvil diseñada y desarrollada íntegramente en la isla que pretende conectar a personas con perfiles compatibles para compartir vivienda. La herramienta estará disponible en los próximos días tanto en dispositivos iOS y Android como en formato web.

«El problema de la vivienda en las islas es una realidad estructural que afecta directamente a mi generación. Somos muchos los jóvenes que no podemos ni plantearnos alquilar solos, así que pensé que, en lugar de limitarme a criticar la situación, podía intentar aportar una solución desde lo que sé hacer: programar», apunta Eric.

La aplicación nace con un enfoque colaborativo, apostando por facilitar la convivencia entre usuarios que, además de necesitar compartir gastos, tengan estilos de vida compatibles. «Gente que trabaje en el mismo sector, le gusten las mismas cosas, tenga horarios parecidos etc… «. Para ello, la aplicación incorpora un sistema denominado Fer Pinya, que analiza aspectos como horarios, hábitos de limpieza o rutinas diarias para agrupar a pequeños grupos de personas con afinidades. “Me gustaría dejar claro que tratamos no sólo de compartir piso, sino de hacerlo con gente con la que realmente puedas convivir sin conflictos. Para ello, si los perfiles son compatibles, se genera un ‘match’. Si no lo eres, sigues pasando en búsqueda de otros usuarios.

Además, Ca Nostra incluye una segunda funcionalidad orientada a optimizar los recursos ya existentes en la isla. Bajo el nombre de Completar Piso, la plataforma permite poner en contacto a propietarios o inquilinos con habitaciones libres con trabajadores locales o estudiantes que buscan alojamiento. «Quiero que quede claro desde un principio que nosotros sólo somos intermediarios. Nos gustaría fomentar el alquiler entre particulares y dar una alternativa al uso intensivo de viviendas para fines turísticos», señala Eric.

El proyecto ha sido desarrollado en un plazo aproximado de dos meses y, según su creador, de manera prácticamente individual. «Ha sido un proceso intenso, pero muy enriquecedor. Estoy orgulloso de haber llegado hasta aquí con mis propios medios. Llevo unos cinco años aprendiendo y creando aplicaciones multiplataforma. Mientras otros jugaban a videojuegos, yo dedicaba ese tiempo a programar. Esta es la primera app profesional que lanzo, aunque ya había hecho proyectos antes», añade.

La idea de Ca Nostra surgió, según explica, en un entorno familiar. «Todo empezó en una conversación con mi abuelo, reflexionando sobre cómo sería el futuro y las dificultades que podríamos tener incluso para algo tan básico como convivir con otras personas», recuerda. El lanzamiento oficial de la aplicación está previsto entre los días 20 y 23 de este mes, a la espera de completar los últimos trámites, entre ellos el registro de la patente. «Es una inversión importante, pero necesaria para proteger el proyecto», concluye Herreros.

Con iniciativas como esta, la tecnología vuelve a posicionarse como una posible aliada frente a uno de los grandes retos sociales de Baleares, donde el acceso a la vivienda sigue siendo una asignatura pendiente para las nuevas generaciones.