Sobre machos alfa y beta

El eurodiputado español y vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, escribió el pasado 26 de enero el artículo Una obispa así quiero yo, en el que considera al presidente americano como una amenaza al estado de derecho, «un macho alfa de una manada de gorilas ante el que nadie rechista».

Es realmente sorprendente ver cómo un personaje que está en la política activa desde 1993 y europea desde 2014, hable así del presidente de los EEUU, recién elegido por mayoría absoluta.

Es cierto que el relato progre woke ha calado en mucha gente, incluso en aquellos que creíamos que deberían exhibir un mínimo de cordura y respeto institucional con un gran aliado. Esta torpeza la he oído antes de las elecciones, en algunos altos cargos de exteriores, incluido un antiguo presidente, posiblemente abducido por el establishment.

Pero si analizamos que el PP vota en Europa con el PSOE un 89% de las propuestas, no debe sorprendernos que algún titular de las puertas giratorias haya caído en este burdo improperio.

No se ha caracterizado su partido ni él en el Parlamento Europeo por la defensa de la voz de los españoles. El consenso entre populares y socialistas para avanzar en la agenda ecologista radical, pacto verde y su biblia, la agenda 2030, ha resultado funesto para nuestro campo, nuestra industria, el empleo y la soberanía energética y alimentaria. La inmigración ilegal y su efecto llamada es un gravísimo problema de seguridad e identidad, que no se quiere abordar. La Unión Europea debe apoyar a nuestros productores, no asfixiarlos y tiene que terminar con la competencia desleal de otros países que no cumplen las normas que se nos exigen. Europa debe proteger sus valores y raíces y alejarse de la agenda progresista que ataca la libertad y los derechos de los españoles y centrarse en las necesidades reales de los ciudadanos.

Trump, tras vencer en las elecciones, aseguró: «Vuelvo a la Presidencia con la confianza y el optimismo de que estamos en el inicio de una emocionante nueva era de éxito nacional. Una ola de cambio que está barriendo el país y se va a expandir a todo el mundo. Estados Unidos tiene que aprovechar esta oportunidad como nunca, pero tenemos que ser sinceros en lo que se refiere a los retos a los que nos enfrentamos. Hay muchos retos y van a quedar aniquilados por este gran impulso. Terminaremos con el establishment corrupto y errático que ha quitado el poder y bienestar a nuestros ciudadanos, a nuestra sociedad, protegeremos nuestras fronteras y pararemos las guerras. Hoy voy a firmar una serie de órdenes ejecutivas históricas y con estas medidas vamos a comenzar la restauración de Estados Unidos y la revolución del sentido común».

Otro macho alfa, el presidente de Argentina, Javier Milei, dijo en Davos, sobre el relato woke: «Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y Estados de los países libres de Occidente, hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el curso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar a la senda del progreso que demanda nuestro espíritu democrático».

También tenemos una hembra alfa, la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno en Italia. En su primer discurso, Giorgia Meloni afirmó: «Quienes desde el exterior dicen querer vigilar a Italia, no me están faltando el respeto a mí o a este Gobierno, se lo están faltando al pueblo italiano, que no tiene que aprender lecciones de nadie». En cuanto a la cuestión migratoria, ha anunciado que pedirá a los 27 retomar el plan que preveía el bloqueo de las salidas de barcos del norte de África. No pretende, ha dicho, cuestionar el derecho de asilo de quienes huyen de la guerra, sino evitar que sigan mandando los traficantes. Meloni se declara cristiana y conservadora, contraria a los derechos LGBTIQ+ y tiene como lema Dios, patria, familia.

En España no tenemos un macho alfa como jefe de gobierno, tenemos algo parecido a un Capo di tutti capi, cubierto de corrupción, de separatistas, filoterroristas y sometido a un prófugo que dicta la política nacional.

Necesitamos urgentemente un político macho alfa como jefe de gobierno, que ponga los intereses de España como primera prioridad tras sacar al enemigo numero uno de España, que por ahora campa por la Moncloa.

Señor Esteban González Pons, no necesitamos políticos beta, políticos pusilánimes o de puertas giratorias, necesitamos a un gran o una gran líder. Yo sé quién es, ustedes también.