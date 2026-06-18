Sin piedad con los narcos de Son Banya: así ha sido el derribo de la caseta de España

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma han asestado un duro golpe al narcotráfico en la última redada que ha tenido lugar este jueves por la mañana en Son Banya. Pero lo que más les ha dolido a los narcos es el derribo de una de sus construcciones más emblemáticas y patrióticas del poblado: la caseta de la Selección Española.

Los técnicos del Ayuntamiento de Palma no han tenido piedad a la hora de destrozar con maquinaria pesada la narcochabola que los residentes del lugar habían edificado ilegalmente para mostrar su apoyo a la Selección Española para el Mundial que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México.

Dicha caseta ya ha pasado a la historia, pero durante estas últimas semanas esta construcción, que contaba con grandes focos y siluetas de futbolistas, convertía la zona en fan zone futbolera. Y es que tenía representación para todos los gustos y generaciones con figuras como Pedri, Ferran Torres y otros internacionales actuales, pero también clásicos que despiertan nostalgia futbolera como Raúl González, Iker Casillas e incluso Isco.

Un peculiar ejercicio de creatividad que, lejos de resultar anecdótico, evidenciaba hasta qué punto el negocio había normalizado su presencia dentro del poblado.

Y es que desde hace meses los principales puntos de venta de droga del poblado fueron bautizados con nombres tan reconocibles como Real Madrid, F.C. Barcelona. Además de las referencias futbolísticas, también existen otros enclaves conocidos como El Barco o Los Pájaros, una especie de callejero alternativo que, lejos de servir como atractivo turístico, facilitaba la orientación de compradores y vendedores dentro del entramado del poblado.

Cabe recordar que en la operación antidroga desarrollada este jueves se ha detenido a siete personas y se han derribado siete casetas donde se vendían sustancias estupefacientes.

Entre las drogas incautadas en los nueve registros que se han practicado hay importantes cantidades de cocaína, heroína, marihuana, hachís y pastillas para la disfunción eréctil, conocidas popularmente como viagras. En cuanto a los arrestados, todos ellos pertenecen a clanes diferentes.

El dispositivo ha contado con la participación de agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, Policía Local de Palma y técnicos del Ayuntamiento, que se han encargado de derribar con máquina pesada las construcciones ilegales.