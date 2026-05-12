Rocío Angulo (CESUR): «La empresa ya no es sólo receptora de alumnos en prácticas, ahora forma parte del aprendizaje»

Otra de las participantes destacadas en la jornada sobre Formación Profesional organizada por OKDIARIO en Palma fue Rocío Angulo, directora de CESUR Mallorca, quien puso el foco en la transformación que ha experimentado la FP dual y en el papel creciente de las empresas dentro del proceso formativo. «La empresa ya no actúa únicamente como receptora del alumnado en prácticas, sino también como agente formador. Ahora forma parte directamente del aprendizaje», aseguró.

Angulo explicó que actualmente los centros educativos trabajan de manera conjunta con hospitales, laboratorios y compañías privadas para adaptar los planes formativos a las necesidades reales de cada sector. «No hay dos hospitales iguales ni dos laboratorios iguales», afirmó para defender la necesidad de personalizar la formación técnica.

La directora de CESUR Mallorca también destacó el crecimiento de la formación semipresencial dirigida a trabajadores en activo que necesitan reciclarse o mejorar su cualificación profesional. Según detalló, muchos profesionales sanitarios aprovechan esta modalidad para acceder a nuevas categorías laborales o mejorar sus oportunidades dentro del sistema sanitario.

Angulo señaló que el modelo tradicional de FP, en el que el alumno acudía a la empresa únicamente para aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica, ha dado paso a un sistema mucho más colaborativo. «La empresa forma parte activa del aprendizaje y participa directamente en la formación del alumnado», afirmó.

En este sentido, explicó que la nueva normativa educativa sitúa a las empresas como una pieza fundamental dentro de la profesionalización de los estudiantes. «El alumno completa gran parte de su aprendizaje en contacto directo con la realidad laboral y la empresa se convierte en parte esencial de ese proceso», añadió.

La directora de CESUR Mallorca recordó que el centro cuenta con más de 30 años de trayectoria a nivel nacional y cerca de cuatro años de presencia en Baleares. Según explicó, la llegada del grupo a las islas respondió a una demanda concreta del mercado laboral, especialmente en el ámbito sanitario.

«Analizamos el tejido empresarial y trabajamos junto a las empresas para detectar qué perfiles y competencias necesita el sector», indicó. A partir de ese análisis, CESUR adapta sus planes formativos para ajustarlos a las necesidades reales de cada entorno profesional.

Angulo destacó además que no existen dos planes formativos idénticos, especialmente en sectores como el sanitario. «No hay dos hospitales iguales ni dos laboratorios iguales, por lo que la formación también debe adaptarse a cada realidad», aseguró.

La responsable de CESUR en la isla apuntó que, tras la pandemia, se ha producido un aumento significativo del interés de los jóvenes por las profesiones vinculadas a las Ciencias de la Salud. «Ha crecido la demanda de estudios relacionados con la FP sanitaria, pero también con Medicina, Enfermería o Fisioterapia», apuntó.

En este contexto, defendió el papel de la Formación Profesional como una vía cada vez más consolidada de especialización y acceso al mercado laboral dentro del sector sanitario. Además, destacó la importancia de que cada persona elija su itinerario formativo en función de aquello que realmente le motiva y le interesa desarrollar profesionalmente.

Explicó que la FP es una etapa formativa de aproximadamente dos años en la que el alumnado está en contacto directo con profesionales del sector y con la realidad del mundo laboral. «Es un periodo en el que estás rodeado de grandes profesionales y puedes probar aquello que te interesa, lo que genera también una transformación a nivel personal», señaló Angulo.

Formación presencial, semipresencial y a distancia

Rocío Angulo detalló que CESUR ha reforzado en los últimos años su apuesta por la Formación Profesional a distancia y semipresencial, ampliando su modelo educativo no solo a estudiantes jóvenes, sino también a trabajadores en activo que buscan actualizar o mejorar su cualificación profesional.

Según expresó, esta modalidad surge como respuesta a la creciente demanda de perfiles que necesitan reciclaje formativo, actualización de competencias o progresión dentro de su ámbito profesional, especialmente en el sector sanitario.

En este sentido, CESUR combina diferentes metodologías: formación presencial, semipresencial y a distancia. Esta última está especialmente orientada a profesionales en activo que desean compatibilizar su labor diaria con el estudio. El alumnado sigue el contenido a través de plataformas digitales, complementa su aprendizaje con sesiones presenciales programadas a lo largo del curso y realiza prácticas en los centros del propio grupo.

Además, estos programas incluyen la formación dual con empresas, con un mínimo de 500 horas de prácticas en entornos reales de trabajo, lo que permite al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en su actividad profesional.

Entre los perfiles más habituales, detalla Angulo, se encuentran técnicos como auxiliares de enfermería que buscan especializarse en áreas como imagen para el diagnóstico o laboratorio clínico, dentro de un proceso de promoción y desarrollo profesional.

Desde el centro destacan que la diversidad de perfiles entre la formación presencial y la semipresencial demuestra el éxito de este modelo, que permite dar respuesta tanto a estudiantes como a profesionales en activo, adaptándose a las necesidades reales del sistema sanitario y del mercado laboral.