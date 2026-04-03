El regreso más inesperado para este verano: La Menorquina anuncia la vuelta de Punky, su helado más mítico

La empresa La Menorquina anunció el pasado 15 de marzo la desaparición de su catálogo de uno de sus helados más míticos y queridos por los clientes, el Punky. Una noticia que dejó desolados a muchos, pero ahora todo indica que no fue más que un susto con aroma a campaña publicitaria encubierta.

Se desconoce si todo era un montaje o si simplemente La Menorquina ha dado marcha atrás. Pero la realidad es que Punky vuelve. Así lo ha informado a través de su cuenta de Instagram Marc Pujol, el mismo creador de contenido que ha estado dos semanas seguidas exigiendo a la empresa el retorno del helado, y parece que ha funcionado.

En un primer momento, el influencer lanzó una recogida de firmas con el objetivo de que regresara el producto al mercado. En apenas seis días, la propuesta logró reunir cerca de 1.600 apoyos. Luego, sus acciones no se limitaron al ámbito digital: desde vestirse de Punky con un disfraz de Wallapop hasta parar el tráfico y abordar a trabajadores frente a las instalaciones de la empresa.

«Era mi helado favorito; mi padre me lo regalaba todas las semanas. «No saben lo que me han hecho», afirmaba con nostalgia.

Se trataba de toda una serie de iniciativas que buscaban presionar a La Menorquina, sobre todo la del pasado 1 de abril, cuando Marc Pujo anunciaba a todos sus seguidores que se iba a tirar de una azotea. Pero en ese preciso momento es cuando ha entrado en escena la empresa balear manifestado lo que todo el mundo quería oír: «Punky vuelve».

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En el último vídeo lanzado por Pujol se puede ver un cartel donde se muestran todos los helados de La Menorquina, e inesperadamente aparece el regreso de Punky.

La labor de Marc Pujol ha dado sus frutos y no es para menos. En pocos días sus acciones se convirtieron en un auténtico fenómeno mediático que ha tenido enganchados a miles de seguidores. Muchos usuarios mostraron su apoyo explícito al creador, animándole a continuar con su campaña. Mensajes como «Tu lucha es nuestra lucha», «sigue así» o «no hay nada más bonito que el pueblo español unido por una misma causa» se repetían en la sección de comentarios.

Otros, en cambio, se mostraban más escépticos y sugirieron que podría tratarse de una estrategia publicitaria encubierta para relanzar el producto. Visto lo visto, no iban mal encaminados.