Queridos turistas

En efecto, de continuar así, con este desbocado incremento, las Islas Baleares podían llegar a alcanzar, si alguien no lo remediara, la cifra de 20 millones de turistas, pero afortunadamente la situación se está reconduciendo y ya comenzaba a ser buena hora, porque se estaba alcanzando un gran deterioro del territorio y el ecosistema, al tiempo que conllevaba problemas de insuficiencia de infraestructuras y saturación de los servicios públicos.

Así las cosas, el actual Govern se ha puesto manos a la obra y ha presentado una propuesta que se sustenta en tres ejes: la subida de la ecotasa en verano y su reducción en invierno, la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico y un nuevo impuesto para los coches matriculados fuera de las Islas, todo lo cual, aunque resulta insuficiente, es un camino hacia la contención y ya se verá en adelante con qué nuevas medidas se pretende lograr.

Esto, con anteriores gestores de esta comunidad, parece ser que no se les había pasado por la cabeza. Pero miren ustedes por dónde ahora resulta que entidades cercanas al anterior e inoperante Govern han alzado la voz reclamando medidas para paliar la masificación turística y en una carta urbi et orbi argumentan que la industria turística ha traído a la isla la mercantilización, criticando «la avaricia y codicia de hoteleros, políticos, inversores inmobiliarios y parásitos de todo tipo».

Así ven las cosas ahorra SOS Residents, Menys turisme Més vida, GOB –única entidad de cierto peso porque el resto caben en un taxi-, GADMA, Alternativa per Pollença, Brunzit y Amics de la Vall de Coanegra que se han unido para hacer público un escrito en el que claman contra la saturación turística y plantean al viajero que no venga ya que los mallorquines dicen «basta», afirmando que «Mallorca no es el paraíso que os están vendiendo y ya no somos hospitalarios porque están destruyendo la tierra que amamos».

Así es si así os parece, pero Mallorca, las Baleares en suma, fue en el pasado, como otros lugares sin porvenir, tierra de emigrantes y hoy goza de un desarrollo que sustenta nuestra economía. Y ciertamente son las ventajas e inconvenientes de nuestro progreso, aunque el balance sea positivo para la mayoría excepto la foto fija en la retina de quienes sólo contemplan como antes un pasado lleno de privaciones.

MARTES: SUELO ESCASO, VIVIENDAS CARAS Y MENTIRAS. La actual legislación, los PRE, aprobada por el Govern, supondrá la creación de más de 20.000 viviendas y además deberá reservar el 50% para viviendas sometidas a un régimen de protección oficial. Con ello se podrá facilitar la construcción de más de 10.000 viviendas a precio asequible en Palma.

Por el contrario, el pacto de izquierdas que gobernaba el Consell de Mallorca la pasada legislatura frenó la construcción de viviendas públicas al modificar el Plan Territorial de la isla con la finalidad de proteger el territorio al desclasificar 653 hectáreas de suelo urbanizable. Es decir, que no sólo construyeron viviendas públicas, sino que encarecieron el suelo urbanizable. Toda una genial idea.

Pero hete aquí que ahora el tándem Armengol-Negueruela ha cargado contra las medidas que el Govern está llevando a cabo en materia de vivienda. Después de años sin ocuparse de construir vivienda pública -los datos son públicos y cantan claramente en su contra-, o bien les falla la memoria o quizás sea lo más cierto, es que mienten como siempre que es la característica más relevante de lo que fue este llamado pacto de progreso.