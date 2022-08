Puerta Grande para El Juli y oreja para Tomás Rufo en el regreso de los toros a Palma

El Coliseo Balear reabre sus puertas va a celebrar dos grandes acontecimientos taurinos en dos fechas continuadas tras el Covid. Hoy hacían el paseíllo El Juli, Cayetano y Tomás Rufo, en sustitución de Morante, con toros de Zalduendo. Y mañana viernes frente a una corrida de Algarra torearán El Fandi, Manzanares y Roca Rey.

Abría la tarde El Juli saludando al animal por medias verónicas. Con el capote fue espléndido saludando por naturales, llevó al animal a su terreno sacándole todo lo mejor continuando por la derecha. El animal aguantó poco y fue perdiendo fuerza, pese a múltiples esfuerzos que puso El Juli consiguiendo sacarle una últimas tandas extraordinarias por naturales rematando en redondo. Continuó con un par de series pero cerrando por lo alto. Gran esfuerzo de El Juli que consiguió levantar la faena entendiendo al animal y dándole distancia por ambas manos. Remató la faena con una gran estocada. Fue premiado con una oreja.

Salió el segundo para Cayetano, similar al anterior, al que recibió por medias verónicas hasta llevarlo a los medios. El toro apenas tenía fuerza y tras las continúas protestas no fue devuelto. Cayetano continuó con la faena sin tener posibilidades con la muleta, tras varios intentos el animal seguía perdiendo las manos y decidió finalizar con media estocada.

Tercero para Tomas Rufo en sustitución de Morante que recibía anclado de rodillas ajustado a tablas al animal. Comenzó la faena anclado de rodillas por derechazos, consiguiendo meterse al público encima. Lo llevó a los medios donde lució una gran serie en redondo por la derecha rematando por lo alto. Realizó casi toda la faena en los medios donde sacó una gran faena con gusto y clase. Largos cambios de mano que animaron los tendidos. Emborronó la faena con la mala suerte en la espada. Ovación.

El Juli con el cuarto mejor presentando que los anteriores, al que saludó ajustado a tablas por medias llevándolo a los medios donde lució un par de verónicas. Brindó al público la faena. Con la muleta lo llevó a los medios donde desarrolló toda la faena, dominando por la izquierda y con largos cambios por la espalda consiguió llevarse al animal a sus terreno. Poco a poco el animal fue ganando en movilidad a medida que avanzaba la faena El Juli esas aprovechó esas inercias para ligar los muletazos. Poco a poco el animal se fue viniendo abajo. Decidió abreviar, tras un pinchazo remató con una gran estocada. Fue premiado con una oreja, ganándose a pulso la puerta grande.

El quinto para Cayetano de iguales características suelos anteriores, lo saludó por medias verónicas. Tras el caballo el animal quedó aún más justo de fuerzas y se caía. Brindó la faena al público. Comenzó con la muleta ajustado a tablas por la derecha. Apenas pudo sacarle dos pases seguidos, el animal se iba a tablas no tenia fijeza. Fue imposible realizar la faena para Cayetano. Tras varios intentos Cayetano tuvo recompensa logrando lucir una tanda por la derecha seguida rematando en redondo. Consiguió dejar muy buen sabor de boca tras conseguir ligar varias tandas de muletazos. Poco a poco el animal fue perdiendo más fuerza obligándole a abreviar. Finalizó con una gran estocada. Recibió una vuelta al ruedo.

Cerró la corrida Tomas Rufo con un sexto muy Justo de fuerza al que apenas tuvo oportunidad de saludar. Tras el caballo el animal se derribó en varios ocasiones. El animal apenas podía avanzar, no tenía fuerza, no continuaba en la embestida y apenas podía lucir un pase. No escatimó en esfuerzos hasta poder sacarle una serie de por la derecha rematando en redondo. Poco a poco fue levantando la faena luciendo varias series seguidas cerrando con grandes series por ambos pitones. Remató con una gran estocada ganándose una oreja.

Ficha del festejo:

Coliseo Balear, Palma de Mallorca. Primera de feria. Media entrada en el tendido.

El Juli: oreja y oreja.

Cayetano: silencio y ovación.

Tomas Rufo: ovación y oreja.