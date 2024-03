El Princesa Sofía de cruceros y monotipos corona a sus siete campeones. Enero (ORC A2), de Luis Bustillo; Viking IX (ORC 2), de Erik Tejedor; Merengue V (ORC 3), de Xisco Pou; Micanga (ORC 4), de Mateo Grimalt; Patakín (J70), de Luis Albert Segura; Doniger (Dragón), de Ben Kolff, y Stella (6M), de Violeta Álvarez, se han proclamado campeones del 53 Trofeo Princesa Sofía by Iberostar de las clases crucero y monotipo, regata organizada por el Real Club Náutico de Palma que ha reunido a 50 embarcaciones en representación de siete países y que ha servido de preámbulo a la gran competición de clases olímpicas que acogerán los clubes náuticos de Can Pastilla y el Arenal a partir del próximo fin de semana.

El Trofeo Princesa Sofía by Iberostar de cruceros y monotipos ha constado de tres jornadas de competición. Las condiciones, aunque cambiantes e incluso difíciles en algunos momentos, no han impedido desarrollar un completo programa de regatas que ha sumado 23 mangas y ha incluido dos pruebas costeras para las flotas de ORC. El viento del nordeste ha soplado con regularidad a lo largo del último día, con vientos que han oscilado entre los 12 y los 18 nudos. Esta meteorología estable ha permitido al Comité de Regatas recuperar la prueba de la clase Dragón que había quedado pendiente.

La igualdad ha sido la tónica dominante en las categorías de monotipos, que compiten en tiempo real. El Patakín ha obtenido una renta de seis puntos sobre su rival más cercano, el Elvis, del sueco Filip Engelbert. La victoria en Dragón se ha decidido por sólo dos puntos, con el Dr. Chacártegui, de Javier Chacártegui como segundo clasificado. Lo mismo ha ocurrido en 6M, donde el triunfo del Stella sobre el Ginkgotoo, de Jan Ekert, se ha decidido por dos puntos.

En ORC A2 (dos tripulantes), el Enero se ha adjudicado los dos recorridos costeros disputados y no ha dado opción al Azuree, de Eduardo Horrach. También ha sido muy superior a sus rivales el Viking IX (ORC2), con tres victorias parciales en otras tantas regatas y una ventaja de cuatro puntos sobre el Histolab, de Juan José Torres. En ORC 3, el Merengue no ha ganado ningún parcial pero, sin embargo, ha conseguido imponerse por tres puntos al Mestral Fast, de Jaume Morell, mientras que en ORC 4, donde compiten los cruceros de menor eslora, el Micanga ha terminado empatado a cinco puntos con el Tres Mares, de Juan Escandell, y se ha llevado el campeonato gracias a que se ha impuesto en la última manga.

Luis Bustillo, armador del Enero, se ha mostrado muy satisfecho con el resultado de la competición y ha explicado que la clave del triunfo ha sido la regularidad: “No hemos fallado en ninguna prueba y hemos mantenido la calma en todo momento, lo que nos ha permitido conservar el liderato desde el primer día. Quizás otro motivo de este triunfo es lo bien que lo pasamos navegando y la buena labor de mi tripulante, Pedro Marí”.

El Patakín ha decidido no participar en la última regata, cuando ya tenía garantizado el primer puesto, para no interferir en la lucha de los otros dos escalones del podio. “Navegar en Palma es una gozada; no sólo por las buenas condiciones, sino por el magnífico trabajo del Comité de Regatas. Hemos sabido leer el viento de la Bahía, nuestro táctico, Rayco Tabares, ha estado muy acertado y la tripulación ha hecho un buen trabajo. Ha sido muy emocionante y, a pesar de los seis puntos que hemos sacado al segundo, hemos tenido llegadas que se han decidido por milímetros”.

Helena Alegre, tripulante del Merengue V, vencedor en la clase ORC 3, ha destacado la diversidad de condiciones que ha ofrecido la Bahía de Palma desde el pasado viernes, con vientos “muy diferentes” y ha considerado que las claves del triunfo de la embarcación liderada por Xisco Pou, han sido “la constancia” y la “regularidad”.