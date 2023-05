A una semana de las elecciones autonómicas, el PP que lidera Marga Prohens ganaría de forma clara, consiguiendo 33.700 votos más que el PSOE, que sería la segunda fuerza política. A pesar de ello, la suma de PP y Vox sigue a un diputado de la mayoría absoluta para acabar con el pacto de izquierdas que preside Francina Armengol y que gobierna en las Islas desde hace ochos años. La foto del nuevo Parlament que ofrece la encuesta de Data10 para OKDIARIO es la de un bloque de derechas con 29 diputados frente a los 30 que suman todas las demás fuerzas.

El PP no ha conseguido de momento remontar los resultados de anteriores encuestas y, aunque mantiene el número de representantes, baja ligeramente en intención de voto. Registra 2.348 votos menos que en la encuesta de mediados de abril. El PSOE sigue con los 16 diputados que ya tenía en el último sondeo y suma 2.800 votos.

Otro dato significativo de la encuesta es el de los siete diputados que consigue Vox, con Jorge Campos como candidato, cuatro más de los que tiene en la actualidad aunque esta formación también pierde electores en referencia a la encuesta de abril. En cualquier caso, Vox es la fuerza que más avanza en relación a los resultados electorales de 2019. Se convierte en la tercera fuerza política, muy por encima de Podemos y los independentistas de Més per Mallorca. En 2019 Vox era la sexta fuerza en el Parlament.

Ciudadanos sigue estancando y no consigue representación. Sufre una auténtica debacle al pasar de cinco diputados a ninguno y ello a pesar de contar como candidata con la líder nacional del partido, Patricia Guasp.

Un dato que a la postre puede tener suma relevancia de cara a la sesión de investidura es el resultado de los regionalistas del PI. En esta encuesta el partido que lidera Josep Melià pierde un diputado al pasar de los tres que ahora tiene en el Parlament a dos. Registraría el 6% de los sufragios, un punto por encima del porcentaje necesario para conseguir representación.

En referencia a la encuesta del mes de abril, el PI también pierde votos y un diputado. Si finalmente consigue dos representantes, la formación del futuro Govern de Baleares estaría en sus manos. El PI, la formación heredera de la Unió Mallorquina de Munar, volvería a convertirse en bisagra. El PI viene repitiendo durante la campaña electoral que nunca pactará con lo que considera los dos partidos más extremistas, Vox y Podemos.

Armengol sólo podría gobernar pactando con Podemos y los independentistas de Més per Mallorca y Més per Menorca, pero además necesitaría los votos del PI. PP y Vox, por el contrario, podrían gobernar si el PI se abstiene en la sesión de investidura y aquí se centran las esperanzas del partido que preside Marga Prohens.

Los independentistas de Més per Mallorca mantienen su base electoral de siempre. Según la encuesta conseguirían casi 42.700 votos, 3.300 más que en las elecciones de 2019, y mantendrían sus cuatro representantes actuales con Lluís Apesteguia al frente. El que avanza en intención de voto y número de representantes es Més per Menorca, la fuerza hermana de los independentistas de Mallorca. Los de Menorca tienen ahora dos representantes y según el sondeo conseguirían tres el próximo 28 de mayo. El electorado menorquín de la izquierda nacionalista avala así el trabajo desarrollado durante esta legislatura por el líder de Més per Menorca, Josep Castells.

La caída de Podemos

El PSOE de Francina Armengol pierde casi 3.600 votos y pasa de 19 a 16 diputados. Pierde casi cuatro puntos en porcentaje de votos. Podemos, mientras tanto, es junto a Ciudadanos la formación que sufre la mayor debacle. En 2019 el partido morado consiguió seis representantes con el 9,7% de los votos. Ahora pierde dos diputados pero lo más significativo es que sólo registra el 7,6% de los votos. Pierde más de 5.000 votos con Antònia Jover como candidata. También es cierto que Podemos registra ahora un diputado más que en la encuesta de abril.

En definitiva, las elecciones del próximo domingo 28 de mayo se presentan apasionantes debido al empate técnico entre los bloques de derecha e izquierda. Si se repiten los resultados que ofrece la encuesta de Data10 para OKDIARIO, ganaría la izquierda siempre que contara con el apoyo del PI, algo que hoy por hoy es una auténtica incógnita. El bloque de la derecha de PP y Vox necesita conseguir un diputado más en lo que resta de campaña pero en caso de no lograrlo no está descartado que pueda gobernar si el PI se abstiene en la sesión de investidura. Todo dependerá de las negociaciones que se iniciarán sin duda el lunes 29 de mayo.

Consulte todos los datos técnicos del sondeo de Data10 para OKDIARIO.