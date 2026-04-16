El PP denuncia el «caos» provocado por la regularización masiva de inmigrantes: «Y esto es sólo el principio»

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha denunciado públicamente el «caos» provocado por la regularización masiva extraordinaria de inmigrantes, subrayando que «esto es sólo el principio».

«Las colas que hemos visto hoy a las puertas de los ayuntamientos en el primer día de regularización demuestran la total y absoluta improvisación del Gobierno de Sánchez, que reconoce que no sabe ni cuántas personas se podrán regularizar en Baleares», ha dicho.

La formación popular ha subrayado en una nota de prensa que las colas se trasladarán de los ayuntamientos a las oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social o de Correos que, ha advertido Sagreras, «ya estaban al límite».

A su entender, esta situación es consecuencia de la política migratoria del Ejecutivo central con este proceso. «Una regularización que decide Sánchez pero que después recae sobre las espaldas de los ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas», ha criticado.

Sagreras ha asegurado que «los criterios de última hora y sin instrucciones claras a los servicios sociales municipales han supuesto colapsar y desbordar a los ayuntamientos».

«Todo esto generará además, como venimos advirtiendo, un efecto llamada que aprovecharán las mafias de la inmigración irregular para seguir lucrándose», ha insistido, reafirmando la defensa del PP por «una inmigración legal, ordenada, que venga a contribuir y con capacidad de integración».

Para el portavoz, esto no se consigue con una regularización extraordinaria, sino reforzando los servicios de Extranjería para que quienes llevan años esperando que se les tramite la residencia legal o que les ha caducado el visado, puedan acudir a las vías ordinarias.

La Comisión de Economía del Parlament se ha posicionado también este jueves, con los votos de PP y Vox, en contra de la regularización extraordinaria de personas inmigrantes.

El PP y Vox han hecho valer su mayoría en la comisión para tumbar una iniciativa de Unidas Podemos en favor del proceso que ha arrancado este jueves.

La proposición no de ley buscaba el posicionamiento favorable de la Cámara autonómica en relación a la aportación de los migrantes a la economía del archipiélago, el fin de la vulnerabilidad en virtud del proceso.

La comisión también ha rechazado, por otra parte, una iniciativa de Vox en contra de los acuerdos entre la Unión Europea y Mercosur y que ha cosechado el rechazo de PP y PSIB.