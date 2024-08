El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley en la que exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una política migratoria responsable para Balears. «El Gobierno de España está llevando a cabo una política migratoria basada en la improvisación y en la imposición trasladando a las comunidades autónomas la responsabilidad de la gestión de la migración y Baleares no puede asumir nuevos repartos de menores migrantes no acompañados, menas», ha lamentado el portavoz del PP Balears en el Parlament, Sebastià Sagreras.

El portavoz del PP ha recordado que «el PSOE, en seis años, ha sido incapaz de impulsar una política migratoria seria». Así, «Balears ya es una ruta migratoria consolidada, hemos alcanzado un 150% de inmigración irregular más que el año pasado con la llegada de más de 2.400 personas a nuestras costas» ha señalado Sagreras.

«Esta situación hace que los servicios de atención a menores no acompañados estén al 650% de su capacidad y es evidente que con estas cifras no se puede atender a estas personas en términos de dignidad», ha añadido el portavoz popular.

Por ello, «desde Balears exigimos a Sánchez que convoque a la mayor brevedad la Conferencia de Presidentes para tratar el gran reto de la crisis migratoria» además de «crear una línea específica de financiación para que las comunidades autónomas puedan cubrir los gastos que supone acoger a menores migrantes no acompañados», ha manifestado Sagreras”.

Según el portavoz del PP, «Balears es la comunidad autónoma más perjudicada por las relaciones entre Sánchez y Argelia». «Pedimos a Sánchez que cambie su política exterior y que trabaje con los países de origen para poder reconducir la situación» ha reiterado Sagreras.

Por último, «para hacer frente a la llegada de pateras a nuestras costas, el Gobierno de Sánchez debe reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Balears empezando por el reconocimiento de una insularidad digna y aumentar el control y la defensa de las fronteras en coordinación con la Unión Europea y con el apoyo de frontex».

Sólo durante los primeros cinco días de agosto han llegado a las islas 19 pateras, con lo que ya son 345 las personas que han alcanzado irregularmente Baleares.

Durante el fin de semana han llegado 14 migrantes menores no acompañados a las costas de Mallorca. Con estas nuevas llegadas son ya 164 los menores no acompañados llegados a la isla en lo que llevamos de año, cifra ya muy cercana a los 180 que llegaron durante todo 2023. En estos momentos el Consell de Mallorca, a través del sistema residencial de protección de menores del IMAS, atiende ya a 603 menores, de los cuales 303 son menores migrantes no acompañados.

Para hacer frente a esta situación el IMAS pone en marcha el protocolo para abrir uno de los espacios que el Obispado de Mallorca puso a disposición de la institución insular en la reunión del pasado 18 de julio. El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha explicado que «esta medida servirá para paliar, de forma temporal, la sobreocupación que ya sufren los centros en estos momentos».

Cabe recordar que el pasado 16 de julio el Consell de Mallorca, a través del conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, hizo un llamamiento a entidades y al gobierno central a través de delegación del Gobierno, reclamando su implicación para paliar la crisis migratoria que padece la isla. En el caso del Gobierno central, éste ostenta las competencias en materia migratoria, y ya colabora activamente en la resolución del problema migratorio en otras comunidades como las Canarias. Entidades del tercer sector y el Obispado de Mallorca ya han respondido a dicha petición y se han reunido en las pasadas semanas con la institución insular para buscar vías de colaboración.

Este sábado, ante el empeoramiento de la situación, el conseller ha reiterado su petición al Gobierno central al no haber obtenido respuesta aún a dicha petición. «El compromiso de la delegación de Gobierno era citarnos en la semana que concluye, y esa citación no ha tenido lugar. Por tanto se constata la falta de sensibilidad del gobierno de Pedro Sánchez en la atención a esta problemática», ha declarado el conseller Sánchez.