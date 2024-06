El PP acusa al Gobierno de Sánchez de «robar» a Mallorca los 230 millones del convenio de carreteras

El Consell de Mallorca y el Govern han pedido este lunes una «reunión conjunta y urgente» con el Ministerio de Hacienda del Gobierno central con el fin de negociar un nuevo convenio de carreteras para la isla. Así lo ha comunicado el presidente insular, Llorenç Galmés, junto al conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, subrayando que la intención es «recuperar los 230 millones de euros que robaron a todos los mallorquines».

Al respecto, Costa ha sugerido que se realice una modificación de crédito de los presupuestos estatales para atender esta petición. «Resulta del todo inaceptable que Comunidades Autónomas como Canarias tengan convenios por 400 millones de euros y en Baleares sea de cero euros», ha resaltado.

La decisión se ha tomado después de que el Consell recibiera en el mes de marzo una carta por parte del Ministerio de Transportes que emplazaba a la institución insular a tratar este tema con Hacienda, ha manifestado Galmés, dado que la financiación se hace a través del factor de insularidad -contemplado en el Régimen Especial de Baleares- que se acordó con los Ejecutivos autonómico e insular de Francina Armengol y Catalina Cladera.

«Hemos perdido el convenio de carreteras por culpa del trilerismo de Armengol y Cladera», ha recalcado Galmés. En este sentido, ha señalado que en el próximo mes de septiembre se cumplirán dos años «de aquella fatídica foto en Raixa» en la que se produjo el acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

Una foto que ha tildado como «la más cara de Mallorca», ya que, según ha opinado, «supuso perder 230 millones de euros del convenio a cambio de un factor de insularidad que son solo 110 millones de euros para toda Baleares», ha dicho Galmés al mismo tiempo que mostraba ante los medios el documento que firmó la anterior presidenta insular, informa la agencia Europa Press.

Además, ha valorado que es un «agravio comparativo» la situación de Baleares con otras regiones debido a que, por ejemplo, «el tren de Madrid a Asturias son 4.000 millones de euros, una cuantía muy superior a los 230 millones que se reclaman», ha afirmado. «El Gobierno de Pedro Sánchez da la espalda a los ciudadanos de Mallorca», ha insistido.

Según Galmés, el convenio se emplearía en la mejora de infraestructuras como el tramo del Cinturón de Palma, construir el cuarto carril de Vía de Cintura, la salida hacia Valldemossa o invertir en la Part Forana, como en la ronda de Inca y paso de Sencelles, entre otros. «Desde Mallorca continuaremos reivindicando lo que es nuestro y lo que es imprescindible para mejorar el bienestar y el progreso de esta tierra», ha añadido.

Se espera una respuesta «lo más pronto posible» por parte del Estado, aunque Galmés ha lamentado que para resolver la cuestión del carril bus-VAO de Palma no se presentara el ministro de Transportes, Óscar Puente, y se enviara en su lugar a los representantes de la Dirección General de Tráfico (DGT). Por ello, ha manifestado que «si continúa el desprecio hacia esta institución» se darán pasos con tal de «defender los 230 millones de euros que son de todos los mallorquines», aunque no los ha concretado.

Por su parte, Costa ha expresado el «total respaldo» a la reivindicación del Consell y, a su vez, ha añadido que es «inaceptable» que se hagan «inversiones millonarias en el sector ferroviario, mientras que en Mallorca no».

En relación al Ejecutivo estatal, ha criticado que «el Gobierno de Sánchez es un Gobierno ausente», mencionando que la única vez que se ha puesto en contacto el presidente de España con la presidenta balear, Marga Prohens, fuera a causa de «la desgracia del Medusa». «Lo que no se puede aceptar es este desprecio, ya que le reclamamos el convenio ferroviario, y no sabemos nada; reivindicamos el de carreteras, y no sabemos nada», ha mantenido.

En la reunión también han estado presentes la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal; el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y el director insular de Infraestructuras y Movilidad, Rafel Gelabert.