La Policía destapa una red clandestina a nivel nacional de productos estéticos ilegales y pone el foco en Baleares

La Policía Nacional ha desmantelado una red dedicada a la distribución y utilización de productos sanitarios no autorizados en clínicas de medicina estética de distintos puntos de España, una operación que ha situado también a Baleares en el centro de la investigación tras la inspección de un establecimiento ubicado en Ibiza.

La operación, desarrollada durante varios meses, se ha saldado con tres personas detenidas, siete investigadas y la intervención de 278 productos sanitarios de diferentes categorías que presuntamente eran utilizados en tratamientos estéticos sin contar con la autorización exigida por la normativa europea. Los arrestados están acusados de delitos contra la salud pública y estafa a consumidores.

La presencia de una clínica en Ibiza dentro del operativo pone de manifiesto la importancia que ha adquirido el sector de la medicina estética en Baleares, especialmente durante la temporada turística. Cada año miles de visitantes nacionales e internacionales acuden a las islas y, junto a la oferta de ocio y bienestar, también crece la demanda de tratamientos estéticos mínimamente invasivos como infiltraciones de ácido hialurónico, rellenos faciales o procedimientos de rejuvenecimiento.

Precisamente, este incremento de la actividad convierte a Baleares en un escenario especialmente sensible para el control sanitario. Las autoridades recuerdan que todos los productos sanitarios utilizados en este tipo de tratamientos deben cumplir estrictamente la legislación europea y contar con la correspondiente autorización, garantizando tanto su trazabilidad como su seguridad para los pacientes.

Aunque la investigación no atribuye un mayor volumen de irregularidades a Baleares respecto a otras comunidades autónomas, la inclusión de Ibiza en la operación evidencia que las inspecciones se han extendido también a enclaves turísticos donde la medicina estética registra una elevada actividad durante gran parte del año.

Envíos procedentes de Asia

La operación comenzó tras una inspección rutinaria en un centro logístico de paquetería, donde los agentes detectaron dos envíos procedentes de Asia que contenían cerca de 40 kilogramos de ácido hialurónico mezclado con anestésico local.

Los investigadores comprobaron que estos productos carecían de autorización para su comercialización y utilización dentro de la Unión Europea. Las pesquisas permitieron identificar como destinataria a una cadena de clínicas estéticas con presencia en diferentes ciudades españolas.

La primera inspección se desarrolló en un establecimiento de Madrid, donde los agentes localizaron un importante número de productos sanitarios almacenados tanto en consultas médicas como en dependencias utilizadas como almacén. Parte del material fue intervenido y otros productos quedaron inmovilizados cautelarmente mientras se verificaba su adecuación a la normativa vigente.

Los análisis posteriores confirmaron que algunos de los productos no podían comercializarse legalmente en la Unión Europea, mientras que otros presentaban deficiencias en el etiquetado o incumplían diversos requisitos regulatorios exigidos para este tipo de material sanitario.

A raíz de estos resultados, la Policía Nacional amplió la investigación y organizó inspecciones simultáneas en nueve clínicas estéticas repartidas por Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Almendralejo e Ibiza. Durante el operativo se volvió a localizar material sanitario no autorizado, especialmente en una clínica de Sevilla, mientras que el conjunto de la investigación permitió intervenir 278 productos sanitarios pertenecientes a cuatro categorías distintas.

Como consecuencia de la operación, fueron detenidos los administradores de la cadena de clínicas investigada y la responsable de compras de uno de los establecimientos. Además, otras siete personas vinculadas profesionalmente a los centros inspeccionados han sido investigadas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública y estafa a consumidores.

Las autoridades subrayan que el empleo de productos sanitarios sin autorización supone un grave riesgo para la salud de los pacientes, ya que no existen garantías sobre su composición, esterilidad, trazabilidad o condiciones de fabricación.

La Policía Nacional recuerda la importancia de acudir únicamente a centros de medicina estética autorizados y exigir información sobre los productos que van a emplearse en cualquier tratamiento estético. Los especialistas recomiendan comprobar que los envases estén correctamente etiquetados, dispongan del marcado CE y sean manipulados por profesionales sanitarios cualificados. La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan practicarse nuevas diligencias para determinar el alcance completo de la distribución de estos productos estéticos ilegales en el sector de la medicina estética.