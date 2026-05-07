Palma acometerá la reforma integral del mayor espacio municipal comercial y de ocio que la izquierda abandonó

El Ayuntamiento de Palma acometerá la reforma integral de S’Escorxador, el mayor espacio municipal comercial y de ocio que la izquierda abandonó a su suerte la pasada legislatura, dejando a los concesionarios allí instalados en la más absoluta inseguridad jurídica tras dejar agotar la concesión que de todo este espacio público tenía desde hace 30 años Mercasa y no convocar concurso alguno para su explotación.

La Junta de Gobierno del alcalde del PP, Jaime Martínez, ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación exterior de los edificios del recinto, que permitirá mejorar el estado de conservación de este espacio emblemático del barrio de Camp Redó.

El presupuesto total del proyecto asciende a casi dos millones de euros (1,8) y el plazo de ejecución previsto es de 11 meses, a contar desde la firma del acta de replanteo y el inicio de las obras. El proyecto ya fue aprobado el pasado mes de febrero por la Comisión de Centro Histórico.

La intervención contempla, en líneas generales, trabajos de rehabilitación de cubiertas, aleros de madera y elementos metálicos, así como la sustitución de canales y bajantes. También se prevé la mejora de las fachadas, carpinterías y del muro perimetral del recinto, sin que estas actuaciones afecten a la volumetría original de los edificios.

Esta intervención se suma a otras mejoras que el Ayuntamiento de Palma ya ha llevado a cabo en las zonas comunes del recinto, con una inversión superior al medio millón de euros.

Entre ellas, destacan la renovación de la instalación eléctrica y del alumbrado, la implantación de un sistema de riego, la adaptación a la accesibilidad universal y la reforma de los baños, entre otras actuaciones.

Con todo ello, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora de los equipamientos municipales, con el objetivo de ofrecer a los vecinos de Camp Redó un recinto renovado, más accesible y adaptado a sus necesidades.

El anterior gobierno del ex socialista, José Hila, dejó agotar la concesión del recinto, y las empresas allí instaladas se quedaron sin interlocutor válido para la explotación y el mantenimiento de este espacio.

Un desastre de gestión que se repitió, sucesivamente, la pasada legislatura en las cerradas galerías de la Plaza Mayor, en el Mercado de Abastos de Camp Redó que corrió la misma suerte, kioscos de prensa o el centro de recepción de visitantes del Castillo de Bellver, entre otros espacios municipales.

El actual alcalde del PP Palma es el que ha tenido que poner en marcha los trámites para regularizar la situación de los locales de S’Escorxador y normalizar en la medida de lo posible la gestión integral de este recinto comercial.

En resumen, poner en orden el desaguisado organizado por el anterior gobierno municipal con el ex alcalde socialista al frente, para que estos empresarios no estén desamparados sin cobertura legal, alguna que los proteja en una situación de total indefensión frente a la Administración.