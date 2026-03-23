Pablo Erroz transforma las superficies Broadview Materials en moda y compromiso social con The Residence

Broadview Materials, empresa líder en el desarrollo y fabricación de superficies de diseño para el mundo de la arquitectura y el interiorismo, y el diseñador mallorquín Pablo Erroz, vuelven a unirse en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid tras el éxito de su colaboración en la pasada edición.

En esta ocasión, dan un paso más en creatividad, cooperación y compromiso social con The Residence, la colección presentada por Erroz, que convierte el diseño en una expresión de convivencia, creación y propósito compartido, informan desde la organización.

Si el pasado año 2025 el proyecto conjunto nacía a partir de la recuperación de materiales dañados por la DANA en la fábrica del grupo en Valencia, en 2026 la evolución pone el foco en el valor humano que transforma la materia, adquiriendo así una dimensión especialmente relevante desde el punto de vista social.

La colaboración incorpora a la Fundación Alas Madrid, entidad que apoya a personas adultas con discapacidad intelectual para que puedan tener acceso a una vida digna, autónoma y plena.

Más de 2.000 piezas de Homapal® y Formica® han sido tratadas artesanalmente por estas personas, integrando manualmente los materiales en tres prendas The Residence. Un proceso que pone en valor su talento, esfuerzo y capacidad de contribuir, generando visibilidad y nuevas oportunidades.

Gema Bonilla, Marketing Manager para el sur de Europa en Broadview Materials, ha asegurado que tras la experiencia tan positiva junto a Erroz en la pasada edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, teníamos claro que queríamos volver a colaborar. Para nosotros, este proyecto es una forma natural de abrir Broadview Materials al mundo de la moda y el diseño, pero, sobre todo, de destacar la gran labor de la Fundación Alas Madrid».

Inspirada en las residencias de artistas, The Residence se concibe como un ecosistema vivo donde disciplinas, materiales y personas se encuentran y conviven. La colección, compuesta por 30 salidas mixtas, apuesta por la sostenibilidad desde la raíz: materiales naturales, recuperación de piezas icónicas y procesos que priorizan la durabilidad y la atemporalidad.

El proyecto traza una conversación fluida entre moda, mobiliario e interiorismo, en el que los materiales Formica® y Homapal® vuelven a ser protagonistas, integrándose en ropa, accesorios y piezas estructurales que construyen un universo sensorial y envolvente.

De la fábrica al desfile…

Como parte del proceso creativo, el diseñador mallorquín Pablo Erroz visitó las instalaciones de Broadview Materials en Picassent (Valencia), inauguradas hace apenas unos meses. El diseñador pudo experimentar de primera mano con los materiales, dejándose llevar por la fuerza expresiva de las superficies metálicas y brillantes Homapal® y por la versatilidad de los laminados de alta presión Formica®.

De este encuentro, la materia trascendió su función para convertirse en lenguaje a través de tres prendas, dos vestidos y una chaqueta, complementos, así como de varias columnas, mesas y taburetes que se integraron en la puesta en escena The Residence de la MBFWM. El contacto directo con los materiales refuerza el carácter de la colección, donde texturas, reflejos y acabados conversan de manera natural con el cuerpo y el espacio.

Las piezas de ropa y los complementos, estos últimos desarrollados por el estudio Redo_me, incorporan acabados metálicos pulidos Homapal®, en los que tonos cobre y brillos intensos se combinan con una textura rugosa y sugerente. El resultado, vibrante y rico en matices, aporta tridimensionalidad, dinamismo y un constante juego de luces.

El desfile de Erroz culminó con un impactante vestido negro, construido con piezas Diamond Black de Formica® y que lució la actriz Karla Sofía Gascón, simbolizando la unión entre fuerza, identidad y contemporaneidad.

En la escenografía The Residence, la pasarela se articulaba a través de mesas y taburetes realizados con laminados Formica®, donde convivían un cálido oro champán, un profundo gris plateado y un intenso tono oscuro veteado. Las columnas, revestidas con superficies Homapal®, se fusionaron con las propias prendas en cuanto a colores cobre, brillo y textura.